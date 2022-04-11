調查｜ACCA及IMA發報告　稱受訪者警告經濟面臨衝擊及風險正增加

ACCA（特許公認會計師公會）與IMA（管理會計師協會）共同發表最新全球經濟狀況調查（GECS）結果，受訪者擔憂營運成本，並警告未來經濟將面對衝擊及風險正在增加。有關調查於今年2月14日至3月1日進行，合共收到1,016份ACCA及IMA的會員回覆，當中超過150位財務總監。

調查於烏克蘭戰爭剛開始及期間進行，調查反映未來數月經濟動盪不安是可以理解。而GECS就營運成本的憂慮指數於是次調查環比上升9 個百分點至62%，是有記錄以來的最高水平。由於受供應鏈中斷及短缺引致能源和運輸成本上升的影響，有關憂慮指數於去年中開始顯著上升。

最新的第一季度調查顯示全球信心和全球訂單變化不大，信心指數上升4點至+9，訂單指數上升2點至-3；而其他經濟活動指標如就業及資本開支等則有所改善。總體而言，第一季度調查結果維持自2021年中開始溫和增長的總體趨勢，但遠低於2021年疫後的強勁復甦。

北美地區信心及訂單均回落

於第一季度期間，可能受油價上升影響，中東地區表現最好，信心和訂單都有所增長。反而由於受Omicron變體病毒擴散影響，北美地區的信心和訂單均有所回落。因已過了疫後復甦時期，已發展地區訂單仍高於新興地區。

GECS的兩個「憂慮」指數 — 對客戶和供應商可能結束業務的擔憂 — 於第一季度調查中變化不大，分別下降了2點和1點。這兩個指數雖然已從2020年的極高水平回落，但仍高於疫情前水平。

ACCA首席經濟學家Michael Taylor表示：「鑑於烏克蘭戰爭形勢急速變化及存在不確定性，因此需要特别留意是次調查可能未能完全反映是次戰爭的最終影響。然而，俄烏衝突已推高石油、天然氣、小麥和其他商品的價格，令通脹升至更高水平，蠶食實質收入並降低經濟增長。與早前經濟預測相比，今年全球增長可能會減少多達一個百分點，至約3.25%。」

ACCA和IMA同時提醒有關錯誤政策的風險，IMA主管研究與思想領導力的副總裁Loreal Jiles表示：「取消為紓緩疫情打擊而引入的特殊寬鬆政策並不容易。去年的供應短缺和現時的俄烏戰爭所導致的滯脹情況，讓人聯想到1970年代期間經濟增長疲弱與高通脹率同時出現的情況。」