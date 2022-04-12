美油收跌3.9%　布油跌4.1%　齊收於100美元以下

綜合媒體報道，原油期貨走低，作為全球原油基準價格的布倫特原油期貨回落至每桶100美元關口以下。市場擔心新冠疫情將導致原油需求疲軟。

紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）原油期貨價格下跌3.87美元，跌幅為3.9%，收於每桶94.39美元。

作為全球原油價格基準的洲際交易所（ICE）6月布倫特原油下跌4.22美元，跌幅為4.1%，收於每桶98.56美元。布倫特原油上周下跌1.5%，過去兩周下跌14.8%。

紐交所5月汽油期貨下跌3.7% 收於每加侖3.015美元。5月取暖油期貨下跌1.6%，收於每加侖3.264美元。

自2月下旬俄烏衝突爆發以來，原油市場交易一直動盪不安，美國WTI原油一度突破每桶130美元，布倫特原油在3月初逼近140美元。按交易最活躍的合約計算，WTI原油在衝突爆發前的2月23日收於每桶92.10美元；布倫特原油結算價為94.05美元。

最近幾周，隨着美國宣佈將在未來6個月內從其戰略儲備中釋放1.8億桶原油、國際能源署（IEA）的其他成員國將淨釋放6,000萬桶原油，油價有所回落。此外，投資者還擔心疫情及控制疫情的封鎖措施將導致未來原油需求疲軟。