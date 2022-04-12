美債息破2.8厘不利大市　內地重發遊戲版號吼騰訊網易｜港股早評

美聯儲鷹派加息取向，令環球主要股市及債市出現股債雙殺，恒指昨收市挫663點，亦是上月22日以來首次失守20天線。隔晚美股道指挫逾400點，三大指數齊創逾三週新低。債市方面，歐美國債皆遭拋售，十年期美債債息急升至2.7%後，更三年來首次突破2.8%，同期德國債息更升至逾六年高。港股上日已經率先下挫，今日料繼續在二萬一大關以上爭持，不過個股方面，值得留意內地網上遊戲股，包括龍頭騰訊及網易，因內地遊戲版號恢復發放。



美國白宮預告今晚公布通脹異常高漲。（AP）

白宮預告今晚公布通脹異常高

市場對美聯儲加息預期愈來愈進取，全因美國通脹持續多月高企於逾40年高位。最新美國白宮新聞發言人珍·普薩基表示，勞工部將於今晚(12日)公佈的3月美國消費者物價指數（CPI），預計將會「異常高漲」，其中很大一部分原因是俄烏局勢引發的石油與天然氣成本上漲。

金融市場受到美國通脹消息沖擊，美元指數連續兩個交易日盤中突破100.00關口，十年期美債債息急升，一口氣升穿2.7%及2.8%，是三年來首次突破2.8%，債息急升拖累美股受壓，美股道指挫逾400點，三大指數齊創逾三週新低。

摩根大通最新報告認為，美股已收復3月初拋售以來的大部分跌幅，看來不再超賣，而地緣政治、央行收緊貨幣和經濟增長相關風險仍居高不下；相比美股，現在更青睞新興市場股票。

港股大市料持續受累美國激進加息預期，以及內地經濟死火所困擾，相信會在二萬一大關以上反覆爭持。不過，板塊方面，今日值得留意內地網上遊戲股。

內地遊戲版號恢復發放 網易美股升逾2%

內地遊戲版號恢復發放，涉45款網絡遊戲，心動金山等均有遊戲獲批。消息刺激隔晚美股市場上，中概遊戲股逆市造好，騰訊ADR微升0.5%，內地網遊股二哥的網易漲超2%。嗶哩嗶哩亦升逾7%。今日可留意相關港股可望跟隨回升。

阿里巴巴美股遭股神拍檔芒格減持。（網易圖片）

阿里巴巴美股遭股神拍檔芒格減持

不過，電商龍頭股阿里巴巴，繼上日失守百元大關後，料進一步受壓，因受到

減持消息影響。「股神」巴菲特搭檔芒格旗下Daily Journal Corp.大削阿里巴巴持倉。據美國證券交易委員會披露，Daily Journal第一季度大幅減持阿里巴巴30.206萬股ADR，持倉比例由27.65%下降至15.35%，持股數量降至30萬股。截至3月31日，Daily Journal的前四大重倉股分別為美國銀行、富國銀行、阿里巴巴和美國合眾銀行。