港股反覆全日波幅逾500點　二萬一關失而復得　遊戲股普遍上揚

美股三大指數續向下走，納指跌超2%，道指亦插超過400點。恒指夜期曾低見21109點，隨著內地恢復審批遊戲版號，加上中證監發聲撑股市，夜期一度反彈近400點。



【16:35】港股收復21000點

港股今日反覆高收，上下波幅逾500點，並且曾一度失守21000點。至於近期表現較失色的科技股，今日出現明顯反彈，其中嗶哩嗶哩（9626）勁彈近13%。

恒指收市報21319點，升110點，國指報7264點，升55點，科指報4249點，報58點，成交額為1,283.5億元。

內地重啟審批遊戲版號，多間從事遊戲業務的科技股走勢明顯轉強，騰訊（0700）升3.6%，金山軟件（3888）升4%，心動（2400）升0.4%。

美團（3690）今日同樣高收，報153.9元，升4.3%，阿里（9988）升0.5%。

內需及消費股亦告反彈，李寧（2331）升7.9%，報61.5元，安踏（2020）升6.9%，特步（1368）升5.8%。

至於上日明顯下挫的海底撈（6862），今日反彈9.9%，報14.02元，九毛九（9922）升9.9%，呷哺呷哺（0520）升2.8%。

濠賭股高收，金沙（1928）升4%，報17.88元，永利（1128）升4.6%，銀娛（0027）升1.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.6%，碧桂園（2007）跌2.9%。

【15:05】港股升幅擴大至近200點

港股升幅擴大，最新報21404點，升195點，國指升7296點，升88點，科指升87點，報4278點。

【13:52】港股轉跌為升

港股轉跌為升，恒指最新報21276點，升68點，國指報7238點，升30點，科指升27點，報4218點。

【13:05】午後跌幅擴大

恒生指數午後跌幅擴大至逾200點，失守21000點關口。

科技股表現相對硬淨，網易仍升約2.6%；騰訊則升1.7%；京東（9618）亦跌約1.6%。

快手跌幅維持逾一成以上，低見57.55元，成交額達32億元。

【11:20】倒跌近200點

港股早段一度升近200點，最新已見倒跌，跌幅接近200點，低見21011點，創近一個月盤中新低。

聯想（0992）跌超5%，報7.69元，成交額1.68億元。快手（1024）急跌10%，低見57.95元，逼近3月15日的歷史低位54.65元。商湯（0020）亦跌逾9%，低見5.09元。

以上三隻均為恒生科技指數成份股，拖累科指跌1.3%，報4137點。

【10:00】內房股受壓

內房股個別發展，藍籌碧桂園（2007）跌約3%，於6元關口上下爭持。

旭輝（0884）跌近7%；龍光（3380）跌逾半成；新城發展（1030）跌逾3%。

恒指早段曾升逾200點，高見21429點，及後快速回落，升幅一度收窄至6點，最新仍升約50點，報21255點，成交額達284億元。

【09:20】港股高開70點

恒生指數開報21279點，升70點或0.33%，成交額26億元。

網易（9999）高開4.5%，報148.8元。相隔8個月，中國國家新聞出版署恢復審批遊戲版號。4月份國產網路遊戲審批信息，共有45款遊戲獲批，惟當中未有騰訊（0700）、網易旗下遊戲。

騰訊亦升近3%，報363.8元，成交額3.84%。嗶哩嗶哩（9626）急升12.9%，報211元。