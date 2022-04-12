中央「放生」手遊股　或標誌監管正常化　大行最新分析一文睇清

內地自去年7月煞停發出新遊戲版號後，時隔8個月，昨日（11日）正式發布2022年4月份國產網絡遊戲審批信息，共45款遊戲獲批。有大行認為，雖然獲得批准的遊戲少於暫停前的每月批准率，但顯示內地網遊監管環境正常化的標誌。

雖然首批名單未見騰訊 （0700） 及網易（9999） ，但股價已彈起，騰訊半日升逾2%，網易升逾3%。另外，心動公司（2400）一度升超兩成，現仍升逾6%；嗶哩嗶哩（9626）升超7%；

是次多款遊戲版號獲得國家新聞出版署批覆意見，落款為4月8日，本輪涉及獲批遊戲包括三七互娛的《夢想大航海》、心動公司 《派對之星》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》、創夢天地 的《小心火燭》及百度 （9888）的《進擊的兔子》等。

高盛認為是次復批遊戲許可將有利於遊戲廣告行業。（資料圖片）

高盛：有利遊戲廣告行業

高盛發表報告表示，是次當局的行動可能表明整個內地在線遊戲行業可能已經滿足遊戲內容保護和清理的合規要求，並認為重啟網遊許可能重振行業對新遊戲的投資及研發。

該行預計，內地遊戲收入的增量貢獻最早將在5月至6月對行業產生影響，估計在今年下半年及明年遊戲收入及EBIT將逐步上升，復批遊戲許可將有利於遊戲廣告行業，包括騰訊、百度和嗶哩嗶哩。

對騰訊的看法方面，高盛表示遊戲審批流程的恢復，主要的監管逆風已經反映，預計市場將重新關注騰訊的多元化以及遊戲產品組合的增長趨勢，該行維持對騰訊「買入」投資評級及目標價644元。

瑞銀：B站及心動最敏感

瑞銀發表研究報告指，此次批發的版號數量遠低於2021年每月發出的逾80個版號，可能預視著未來新版號供應將減少，遊戲開發商可能需要重新調整遊戲開發策略，進一步偏重質量而非數量；又預期當局將繼續推進未成年人保護和監管遊戲內容，並採取更嚴格標準。

該行認為，嗶哩嗶哩及心動公司的基本面對新遊戲許可的批准最敏感，新版號將有利於嗶哩嗶哩遊戲發行、廣告及直播三大業務線；而心動公司則將直接受益於遊戲《Flash Party》版號獲批，今年推出剩餘產品時間表可見度亦增加。

該行又指，雖然騰訊、網易及完美世界此次未有新遊戲獲批，但預期重新啟動批准將很大程度上緩解網絡遊戲行業的壓力。

大摩預測，嗶哩嗶哩今年遊戲收入將按年跌1%，新遊戲的增長亦可能會被現有遊戲的自然衰退所抵銷。（資料圖片）

大摩：嗶哩嗶哩新遊戲增長抵銷現有遊戲衰退

摩根士丹利發表研究報告指，恢復版號審批與互聯網行業出現監管拐點的看法相呼應，3月份政府當局召開會議，被視為恢復市場信心的標誌，預期遊戲行業監管或已告一段落。

該行指出，雖然騰訊面臨政策風險相對較小，相信遊戲版號審批重啟將加速今年國內新遊戲推出進度，同時近期疫情亦推動騰訊現有遊戲3月份用戶花費及總收入增加。

至於網易方面，該行認為《哈利波特魔法覺醒》亞洲版及《暗黑破壞神》內地版有望在6月至8月推出，推動下半年遊戲收入按年增長恢復至20%左右，而《魔戒》、《戰爭崛起》等遊戲則將推動2023年增長。

大摩預測，嗶哩嗶哩今年遊戲收入將按年跌1%，指出公司有幾款在國內市場獲得批准的遊戲，另有13款在海外市場獲得批准，但認為新遊戲的增長亦可能會被現有遊戲的自然衰退所抵銷。