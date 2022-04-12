大家樂啟動援助計劃「大家開飯」　合資格人士可獲價值4000元飯餐

大家樂（0341）今日（12日）宣佈啟動「大家開飯」食物援助計劃，並邀請鄰舍輔導會作為合作夥伴，甄選其網絡下的合資格人士接受資助，每人可獲價值4,000元的飯餐。

大家樂表示，「大家開飯」為大家樂集團首個食物援助計劃，旨在支援面對即時經濟困難家庭、失業及低收入人士，該計劃目前只接受鄰舍輔導會網絡下合資格人士申請，不設全新登記。

大家樂又指，合資格人士可於8星期內憑「開飯咭」到大家樂快餐分店兌換飯餐，每人獲援助金額為4,000元。計劃將於今年5月至來年2月分五階段提供資助，連同早前與鄰舍輔導會合作完成的試行階段，總受惠人數達3,000人，首年資助總額達1,200萬元。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，大家樂集團一直致力善用資源和分店網絡，在社區創造共享價值。面對疫情所帶來的種種挑戰，應當出一分力，為基層提供適切支援，相信連續8星期的食物援助可即時減輕受助人的經濟壓力。在餐款選擇方面亦提供彈性安排，讓他們自由選擇心儀食品。集團亦會同時研究進一步拓展「大家開飯」項目規模，未來會讓公眾參與認購飯餐，並擴大受眾層面，邀請不同社福機構參與，集合各方力量以幫助更多有需要人士，為社區創造更大價值。