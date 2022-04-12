統計處﹕飲食業4月業務展望收益動向指數大升至55.4

統計處發表3月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從今年2月在收縮區域的29.9上升至3月的31.7，而未來一個月（即今年4月）的業務收益展望動向指數為47.8。

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在3月，較2月有所上升，特別是物流業（從20上升至31.7）、地產業（從25.9上升至31）及飲食業（從19.9上升至25）。

統計處又指出，企業4月業務收益展望動向指數為47.8，按月改善9.3個百分點。當中以飲食行業展望收益動向指數為55.4，較2月時對3月份展望的33，提高了22.4，零售業4月展望收益動向指數為49.7，2月時對3月的展望為31.8。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2月的40.2，下跌至3月的39.7，而未來一個月（即4月）的新訂單展望動向指數為47.7。

政府﹕多項措施為日後復蘇舖路

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於3月維持疲弱，業務收益的現時動向指數依然遠低於強弱分界線。就業情況也持續偏軟。不過，隨着近日本地疫情緩和，中小企對未來一個月業務情況的看法明顯改善。

發言人進一步指出，由於本地疫情放緩，與消費相關行業的業務在短期內應逐步改善。不過，地緣政治風險升溫及環球增長動力減弱為對外環節增添不確定性。政府已推出多項紓困措施，旨在支援中小企、保住經濟元氣，並為日後疫情減退後經濟能迅速復蘇鋪路。社會各界必須與政府齊心合力，盡快令疫情受控。政府會密切監察相關情況。