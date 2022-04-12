日圓持續向下　將打擊日本投資者對美國國債需求

日本投資者是美國國債的「大客户」，日元疲軟正進一步打壓美國國債的需求。

據《華爾街見聞》周二（12日）報道，4月7日，美聯儲公布FOMC會議紀要，顯示對收縮貨幣政策作出較鷹派的取態，美國國債市場迅速下挫，10年期國債收益率一度上行至2.63厘。「禍不單行」，疲軟的日元圓可能進一步打壓美國國債的需求。

報道稱，截至發稿，美元兑日圓匯率為125.53。對於日本投資者，這一美國國債的「大客户」來說，疲軟的日圓推高了他們的對沖成本，從而降低了美國國債與公司債的吸引力。

據美國財政部，日本與歐洲投資者合計持有近4萬億美元美國政府債務。

需要更高收益以對沖匯兌損失

富國銀行的分析師預計，2022年日本投資者需計提2.17個百分點的收益來對沖匯兑損失，按年提升1.42個百分點；德意志銀行策略師Tim Wessel表示，若購買美債的全部成本「過高」，將導致美債邊際需求下降進而繼續推高美債收益率。

同時，對沖成本提升的風險也是「勸退」日本投資者的理由之一。日前，富國銀行的分析師Logan Miller表示：「（美聯儲政策）正在推動非美國家的對沖成本，因為這些國家利率上行速度或遠遠落後美國。」

3月下旬美銀策略師也曾預測，對於日本投資者來說，考慮上匯兑損益的美債持有收益率可能下降至0%。受此影響，部分日本基金經理甚至會選擇「清倉」美債。