HKTVmall3月銷售額7.18億元　按月跌16%

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布3月份營運數據，日均訂單數目為4.83萬張，按年增加35.3%，按月卻下跌18.5%。平均訂單值為480元，按年升1.1%，按月跌6.8%。日均訂單總商品交易額為2,320萬元，按月跌23.9%，按年升37.3%。

HKTVmall上月訂單總商品交易額為7.18億元，按年升36.8%，按月跌15.9%。

不過公司在上月30日公布業績時，於業績公告內指出﹕「事實上，我們預期於2022年3月，已完成訂單總商品交易額將創歷史新高，每日配送總商品交易額將較2022零年2月增加約15.5%。這顯示了管理團隊在處理危機時，擁有強大應變能力。」

上月日均訂單交易額2320萬元

公司指出今年2月，因應新型冠狀病毒第五波疫情的嚴重性，及香港可能實施「全民強制檢測」計劃及「禁足」等措施的不確定性，消費者對糧油雜貨及個人護理產品的購買量大增。隨着第五波疫情於3月內自高峰期逐漸回落，感染個案減少，生活必需品購買量亦回復至相對正常情況。

而於HKTVmall ，其平均每日訂單總商品交易額較今年1月（即第五波疫情高峰前一個月）仍然有所上升，達23,200,000 元（1月：22,500,000港元），且較去年12月增長17.8%（2021年12月：19,700,000 港元）。 另一方面，經過多番努力，HKTVmall 之配送人手於兩周內回復正常，業務夥伴之營運情況亦大大改善。因此，客戶訂單送遞的配送所需時間亦恢復至正常水平。

公司又指出衷心感激所有物流、配送及O2O門市前線團隊以及我們的後勤團隊，於充滿挑戰的時期給予全力的支持，亦衷心感激餐飲業界客戶訂單提取點的合作夥伴，臨時前線同事，以及我們耐心客戶的支持。