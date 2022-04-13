內地樓市紓困範圍擴大　4月已有14城鬆綁購房政策

據《證券時報網》報道，4月12日，記者從南京市溧水區和六合區房產管理部門了解到，這兩個區的限購政策有所優化，外地人購首套房不需提供社保證明，這意味着南京兩區的限購放鬆了。

同日，有報道稱，湖北咸寧、荊門、黃石、宜昌等四地下調了房貸利率，下調最多的達到56個基點。如果加上上述4城下調房貸利率，4月以來，已經有14城鬆綁了購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。

有業內人士認為，今年來房地產政策鬆綁力度和範圍明顯擴大，蘇州、南京放鬆限購或成為熱點城市樓市政策風向標，未來市場下行壓力較大的二線城市或將效仿進行局部放鬆，乃至取消「四限」(限購、限貸、限售、限價)。

越來越多城市出台樓市新政，4月以來，已經有衢州、秦皇島、大連、綿陽、蘭州、麗水、台州、安順、蘇州、南京、咸寧、荊門、黃石、宜昌等14城鬆綁了購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率等內容。

其中，4月1日，衢州取消限購政策，同時鬆綁了限售政策，成為全國首個同時放鬆「兩限」的城市。

今年以來，全國多地密集出台房地產寬鬆政策。據中指研究院不完全統計，一季度60餘城發布房地產相關政策超百次，主要涉及針對性放鬆限購政策、降低首期比例、發放購房補貼、降低房貸利率、取消限售、為房企提供資金支持等方面，其中3月鄭州落實中央要求，出台涉及範圍最廣、政策力度最大的「19條」新政。3月底，福州放鬆限購、哈爾濱取消限售。

值得注意的是，近期，蘇州、南京等熱點城市也加入了「四限」鬆綁的大軍。

對於熱點城市加入「四限」鬆綁大軍，上海易居房地產研究院執行院長丁祖昱認為，長三角一直都是樓市「晴雨表」，蘇州、南京此次放鬆限購或成為熱點城市樓市政策風向標，未來市場下行壓力較大的二線城市或將效仿進行局部放鬆，乃至取消「四限」，壓力城市更將在需求端予以刺激。隨着相對充裕的改善性需求持續釋放，各線城市房地產市場有望輪動回穩，市場熱度將由一線城市到二線城市最後三四線城市梯次傳導。