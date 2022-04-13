恒指走勢逆轉　突倒跌並險守21300點｜持續更新

周二美股三大指數先升後跌，受累於俄烏局勢未見緩和，加上美國通脹數據持續強勁，市場預期5月加息50點子的機會大增，美匯指數亦企穩於100以上水平。



【15:18】港股轉跌險守21300點

港股轉升為跌，最新報21305點，跌13點，國指報7287點，升22點，科指報4250點，升不足1點。

【13:53】港股升幅擴大至逾200點

港股升幅擴大，最新報21527點，升208點，國指升113點，報7378點，科指升65點，報4314點。

【12:00】中午收漲33點

恒生指數中午收報21352點，升33點，半日成交僅505億元。

資源股有炒作，紫金（2899）半日升7.5%，報13.64元；招金（1818）升4%；山東黃金（1787）漲1.8%；江銅（0358）漲半成；洛陽鉬業（3993）升近7%。

生物醫藥股普遍向下，東曜藥業（1875）跌12%；榮昌生物（9995）挫逾一成；康明康德（2359）跌3.8%；藥明生物（2269）跌3%。

【11:02】港股轉升26點

港股轉升26點，報21345點；科指升0.48%，報4270點。

中海油 （0883） 最新升逾4%，高見11.58元；中石油 （0857） 升逾2%；中石化 （0386） 升逾1%。

【10:20】港股跌幅收窄

港股早段跌幅收窄至約36點，報21283點；科指跌0.25%，報4239點。

市場監督管理總局批准《電子煙》強制性國家標準，現予以發布，自2022年10月1日起實施。電子煙概念股向上，思摩爾 （6969） 升逾6%，中國波頓 （03318） 升近8%，華寶 （0336） 升近5%。

另外，中海油（0883）升2.53%，報11.34元。

【09:20】港股低開126點

恒生指數開報21192點，跌126點或0.6%。

網易（9999）回吐3%；ATM齊跌，騰訊（0700）微跌0.1%；阿里巴巴（9988）跌0.6%；美團（3690）挫近2.5%。

恒生科技指數低開0.86%，報4213點。