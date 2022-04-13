全球性高通脹對經濟構成壓力　OPEC降今年石油需求增長預測

據《財聯社》報道，石油輸出國組織（OPEC）周二（12日）在其每月石油市場報告中，下調了對2022年全球石油需求增長預測。

OPEC稱俄烏戰爭、全球性的高通脹以及新冠病毒奧密克戎變種是其下調需求主要原因。該組織對2022年全球需求增速預測為每日367萬桶，比之前的預測少了48萬桶。

自俄烏戰爭爆發以來，國際原油價格一度升至每桶139美元，達到2008年以來的最高值，加劇了全球通脹壓力。雖然之後美國和一些國家宣佈釋放儲備，但油價仍然多數時候位於100美元上方。

OPEC在報告中說道，「面臨衰退的不僅是俄羅斯和烏克蘭，其他經濟體勢必會受到直接影響。」報告寫到，「大宗商品價格的強勁上漲，許多地區持續的供應鏈瓶頸，都在為全球通貨膨脹推波助瀾。」

降今年全球增長預測至3.9%

OPEC將2022年的全球經濟增長預測從4.2%下調至3.9%，並表示有可能進一步削減，「進一步下行風險相當大，尤其是如果目前的情況延續到2022年下半年甚至惡化，再次下調的幅度可能超過0.5個百分點。」

不過，該組織預計全球石油需求將在第三季度超過每日1億桶大關。OPEC預期2022年第三季度全球石油需求達到每日1.0106億桶（下調了30萬桶）。根據OPEC的年度數據，上一次消費量超過每日1億桶是在2019年。

OPEC上月日均產量增至2856萬桶

報告還顯示，OPEC 3月日均產量僅增加了5.7萬桶，達到每日2,856萬桶，落後於OPEC+協議中應允的日均25.3萬桶增幅，無法完全實現其承諾的產量增長，一些成員國將原因歸咎於油田投資不足。

另外，OPEC將俄羅斯2022年石油日產量預測下調53萬桶至1,123萬桶。OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）周一（11日）表示，要彌補俄羅斯如此巨大的出口量損失幾乎是不可能的。

歐盟委員會負責能源事務的委員西姆森（Kadri Simson），周二與巴爾金都在維也納共同主持第15次歐盟-OPEC高級別能源對話。兩大組織在會上交流了對近期和遠期世界石油市場形勢的展望，認為俄烏衝突造成的國際石油市場不穩定對世界經濟發展是不利的。

歐盟方面向OPEC介紹了歐盟尋求擺脱對俄能源依賴的措施和計劃，並敦促歐佩克採取負責任的態度，增加石油產量。