日圓續尋底　兌美元失126關口為近20年新低　每百日圓兌港元試6.2

日圓持續尋底。美元兑日圓突破126關口，創2002年6月以來新高，最新報126.21。每百日圓兌港元最新報6.209。

美國勞工部周二（4月12日）公布的數據顯示，美國今年3月份消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.5%，創下自1982年1月以來的最高漲幅。剔除波動較大的食品和能源價格，3月份核心CPI較去年同期上漲6.5%，為1982年8月以來的最大漲幅。

該數據進一步強化了市場對美聯儲將於5月加息50個基點的預期。不過，儘管兩項數據均創新高，但市場預期總體通脹正在緩解。

料聯儲局下月加息50個基點

據《匯通網》報道，美聯儲理事Lael Brainard說，核心CPI增長放緩是降低通脹的努力中一個受歡迎的發展。她表示：「我將關注未來幾個月我們是否會繼續看到放緩。」

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson寫道：「總體而言，這份報告在邊際上是令人鼓舞的，儘管現在確定接下來的幾個核心數據會同樣低還為時過早。在很大程度上取決於二手車價格的走勢，而這是很難有信心預測的。我們肯定它們會下降，但下降的速度才是關鍵。」

此外，日本央行行長黑田東彥今日表示，日本央行將耐心地維持當前強有力的貨幣寬鬆政策，以支撐經濟從疫情中復甦。