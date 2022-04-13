西九文化管理局取首筆可持續發展表現掛鈎貸款　規模40億元

渣打香港今天宣佈，作為全球聯席協調行、可持續發展結構行、授權牽頭安排行和簿記行，成功協助西九文化區管理局取得其首筆可持續發展表現掛鈎貸款，共同促進香港的可持續及藝術和文化發展。

渣打指出，該筆為期三年的40億港貸款，涵蓋有期貸款及循環信貸，是香港首筆由藝術及文化機構簽訂的可持續發展表現掛鈎貸款。有關貸款款項將用作西九文化區管理局的一般營運開支及再融資等，以支持西九文化區的發展。

根據此可持續發展表現掛鈎貸款的安排，如果西九文化區管理局在貸款期內達成若干環境、社會及管治的預定目標，將可享有不同程度的利率優惠。這些目標包括取得綠色建築認證、為殘疾人士及弱勢社群提供無障礙服務，以及為青少年提供藝術及文化學習活動。

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示：「是次可持續發展表現掛鈎貸款安排，充分展現西九文化區管理局對實現可持續發展目標的承諾，以及對綠色融資鼎力支持。我們十分榮幸可以和志同道合的夥伴一起合作，為我們的下一代將西九文化區建設為具有環境和社會可持續性的文化樞紐。 」

唐英年又表示：「我們很高興見到銀行業界對管理局首筆可持續發展表現掛鈎貸款反應熱烈。西九文化區（西九）致力締造城巿中的綠洲，讓巿民可一邊享受藝術文化，一邊親近自然。可持續發展表現掛鈎貸款與植根於西九規劃和營運之中的可持續發展目標一脈相承。是次貸款安排是西九邁向可持續融資發展重要的里程碑，亦展示我們對環保和提供無障礙服務的堅定承諾。」

渣打指至去年綠色資產組合增至5.52億美元

渣打香港行政總裁禤惠儀表示：「渣打很高興為西九文化區管理局的首筆可持續發展表現掛鈎貸款擔當重要角色，為香港發展成為亞洲區的可持續金融樞紐及藝術和文化中心作出貢獻。可持續發展債務市場近年迅速發展，至 2021年年中，渣打香港資產組合內的綠色資產達5.52億美元，較前一年的3,400億萬美元顯著增加15倍。隨著香港目標在2050年或之前達到淨零排放，我們預期市場對可持續發展融資的需求將繼續強勁增長。」

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「滙豐十分榮幸與西九文化區管理局合作，促成其首筆可持續發展表現掛鈎貸款，這更標誌著藝術及文化界的重要里程。作為香港首個簽訂可持續發展表現掛鈎貸款的法定機構，西九文化區管理局將可持續發展目標融入財務策略，並訂下一系列環境和社會影響相關、進取兼全面的目標，將進一步協助推動香港作為亞洲綠色金融樞紐的發展。」