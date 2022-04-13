六福上季香港市場同店銷售跌15%　內地自營店則升5%

六福集團（0590）公布截至今年3月底止﹑第四財季營運數據。期內整體同店銷售按年下跌8%，其中黃金產品及定價首飾產品同店銷售分別按年跌6%及13%。

公司又指出期內港澳市場同店銷售下跌17%，黃金產品及定價首飾同店銷售分別下跌17%及18%。公司又指出季內香港及澳門市場，同店銷售分別按年跌15%及20%，惟在今年1至2月份時，香港市場同店銷售增長4%，澳門市場同店銷售增幅更達27%，有關升幅由黃金產品銷售帶動。

公司又指出，上季港澳市場零售銷售額按年跌22%。

內地市場方面，公司指出自營店同店銷售按年增長5%，其中黃金產品及定價首飾產品同店銷售，分別按年增長12%及下跌14%。電子商務業務同店銷售增長50%，黃金產品及定價首飾分別增長55%及34%。

內地自營店同店銷售按年升5%

公司指出在今年1﹑2月時，內地自營店同店銷售按年增長29%，可是疫情在今年3月中旬惡化，個別地區逐步實施封城措施，加上高基數效應，內地自營店於季內同店銷售增長減弱至5%。

公司又指出佔內地整體店舖數目97%為品牌店，在今年1﹑2月時同店銷售增長8%，升幅由黃金產品銷售帶動，可是整個季度而言，由於疫情嚴重的華南及華北區店舖較多，整季同店銷售增長因此轉為倒退7%，其中黃金產品同店銷售跌5%，定價首飾產品同店銷售下跌10%。

公司指出計及自營店及品牌店的內地整體店舖，零售銷售金額按年升3%，其中黃金產品及定價首飾產品零售金額，按年分別升6%及跌1%，定價首飾產品銷售金額按年升21%，鑽石產品銷售額則跌14%。