人行宣布MLF利率前夕　港股可望回升　北水今暫停｜港股早評

港股上日低開高走，連續第二天回穩，不過成交縮減至僅1000億元，低於上周每日平均成交額，或和港股踏入復活節長假期有關。隔晚美股三大指數反彈，加上市場憧憬中國人行快將「放水」支持經濟，明日公布中期借貸便利(MLF)利率時，宣布降低利率約10個基點的呼聲高，因此有望支持港股進一步回穩，初步阻力位看20天線(21683點)。另外，國際油價重上百元關，焦點版塊可留意石油股。



港股明日起踏入復活節長假期，滬深股通將於今日起提早休市，至下周二港股復市後重啟。

外圍市況方面，美國債息在通脹數據突破逾40年高後，逐步回落，十年期債息由2.8厘逐步回落至2.7厘左右。美股三大指數止跌反彈，道指收報34,564點，升344點或1.01%；標指收報4,446點，升49點或1.12%；納指收報13,643點，升272點或2.03%。

值得留意的是美匯指數，雖說繼續徘徊100大關高位，不過油價及金價卻未有受壓，油價已經重上100美元關口。（AP）

油金價格齊升

值得留意的是美匯指數，雖說繼續徘徊100大關高位，不過油價及金價卻未有受壓，反而雙雙向好，紐約期金升0.4%，收報每安士1,984.7美元，連升5日，續處於一個月高位。

美國破紀錄釋放戰略石油儲備後一周，紐約期油重上100美元大關，上升逾3%，收報每桶104.25美元。投資者可留意相關石油股能否延續上日升勢，包括中海油為首的「三桶油」，以及油服股安東油田服務及中海油田服務等。

明日人行宣布MLF利率 市場放水呼聲高

明日是人民銀行公布中期借貸便利(MLF)利率，市場預期人行有機會降低利率約10個基點，以支持經濟；另外人行在去年7月及12月宣布全面降準「放水」後，市場預計本季亦有機會再降準。皆因上日國務院總理李克強主持召開的國務院常務會議時表示，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業，個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。