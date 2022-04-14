加息潮｜美聯儲理事沃勒︰美經濟可承受激進緊縮　支持5月加半厘

當地時間4月13日，美聯儲(FED)理事沃勒(Christopher Waller)表示，美國經濟可以承受激進的政策緊縮，他重申支持下個月加息50個基點。



綜合媒體4月14日報道，沃勒表示，他傾向於在5月加息50個基點，可能在6月和7月加息更多。「我們肯定希望在2022年下半年之前達到中性利率上方，我們需要儘快接近中性利率水平。」

根據美聯儲最新估計，中性利率在2.4%左右。中性利率是指既不會加速也不會減緩經濟增長的理論水平。

美聯儲官員在3月份將利率上調25個基點至0.25%至0.5%的目標區間，並暗示全年將繼續加息，並從下個月開始縮表。自那以來，官員們一直表示，這次的緊縮周期將比以往更激進，必要時將加息50個基點以上。

沃勒表示，由於經濟如此強勁，美聯儲可以在不引發衰退的情況下減緩需求，這是「完全可行的」。

「這是採取積極行動的好時機，因為經濟可以承受，」沃勒表示。

不過，沃勒表示，沒有必要對金融市場造成衝擊。

沃勒表示：「我認為試圖衝擊市場沒有任何價值，我們現在不是處於沃爾克時刻。」「沃爾克時刻」指的是，美聯儲前主席沃爾克(Paul Volcker)在1980年至1982年提高利率以應對通脹，結果使美國出現了嚴重的雙底衰退。

沃勒表示：「我們將採取一切必要措施來降低通脹，但我們可以有條不紊地做到這一點，而不會給金融市場造成太大壓力。」

因俄烏衝突推高了食品和能源價格，美國3月CPI按年增長8.5%，為1981年以來的最大漲幅。

沃勒表示，3月CPI報告可能標誌着物價壓力達到峰值，他預測通脹下半年放緩。

3月15日至3月16日的會議紀要顯示，許多美聯儲官員認為，如果通脹壓力仍然居高不下，加息50個基點或更多「可能是合適的」。目前，市場預期美聯儲官員在5月開會時將加息50個基點。