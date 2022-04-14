港股升幅擴大逾百點　汽車股炒上　比亞迪升近6%｜持續更新

投資者預期美國通脹即將見頂，美股三大指數全線向上，道指升逾300點收市，納指更升超2%，標普500指數則漲逾1.1%。恒指ADR亦跟隨造好，微升32點至21407點。



【10:20】升幅擴大逾百點

恒生指數早段一度倒跌，隨後迅速回升，並擴大升幅至逾百點。最新升157點，報21531點，成交額達300億元。

比亞迪（1211）升幅強勁，漲近6%，報242.6元，成交額達10億元。其他汽車股同樣造好，吉汽（0175）升逾半成，報11.84元；長城（2333）升4.6%，報11.76元；小鵬（9868）、蔚來（9866）均漲逾半成。

【09:20】港股高開88點

恒生指數開報21463點，升88點，成交額20.78億元。

外媒報道，由於北京對於中海油（0883）在西方國家的營運感到憂慮，中海油正準備退出在英國、加拿大和美國的運營。中海油高開0.87%，報11.56元。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議時指出，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行，有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具。內銀股普遍向上，建行（0939）升0.7%；工行（1398）升0.2%；招行（3968）升近1.3%。