A股收高　恒指升幅收窄至不足一百點　阿里跌3%｜持續更新

投資者預期美國通脹即將見頂，美股三大指數全線向上，道指升逾300點收市，納指更升超2%，標普500指數則漲逾1.1%。恒指ADR亦跟隨造好，微升32點至21407點。



【15:20】上證收漲1.2%

上證收市報3225點，漲1.22%；深證亦升近1.3%。

恒生指數升幅收窄至不足100點，最新升93點，報21468點，成交僅822億。

阿里巴巴跌3%，報95.55元，成交38.45億元。

【13:40】升幅曾擴大至近200點

恒指午後升幅一度擴至近200點，高見21559點，成交額逼近600億元。

A股午後發力，上證最新升逾1.3%；深證升逾1.5%；創業板指升0.6%。

內需股炒上，海底撈（6862）急漲7%；潤啤（0291）升逾半成；李寧（2331）升近4%。

受惠本月21日本港恢復晚市堂食，本地餐飲股有升勢，太興（6811）升逾半成；大家樂（0341）升3.5%。

【12:00】恒指半日漲79點

恒生指數中午收市報21453點，升79點，成交額491億元。

阿里巴巴（9988）半日跌3.5%，報95元，成交額25億元。《彭博》引述知情人士透露，中共中紀查等機構參與近期對阿里巴巴創辦人馬雲旗下螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來的調查。

本地銀行股普遍受壓，滙豐（0005）跌0.6%；中銀香港（2388）跌1%；恒生銀行（0011）跌0.4%。

【10:20】升幅擴大逾百點

恒生指數早段一度倒跌，隨後迅速回升，並擴大升幅至逾百點。最新升157點，報21531點，成交額達300億元。

比亞迪（1211）升幅強勁，漲近6%，報242.6元，成交額達10億元。其他汽車股同樣造好，吉汽（0175）升逾半成，報11.84元；長城（2333）升4.6%，報11.76元；小鵬（9868）、蔚來（9866）均漲逾半成。

【09:20】港股高開88點

恒生指數開報21463點，升88點，成交額20.78億元。

外媒報道，由於北京對於中海油（0883）在西方國家的營運感到憂慮，中海油正準備退出在英國、加拿大和美國的運營。中海油高開0.87%，報11.56元。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議時指出，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行，有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具。內銀股普遍向上，建行（0939）升0.7%；工行（1398）升0.2%；招行（3968）升近1.3%。