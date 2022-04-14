中國大陸蟬聯全球最大半導體設備市場　2021年銷售額大增58%

據財聯社4月14日報道稱，據國際半導體行業協會（SEMI）本周發布的《全球半導體設備市場統計報告》顯示，2021年，全球半導體制造設備的銷售額比2020年的712億美元增長了44%，創下了1,026億美元的歷史新高。中國大陸再次成為世界上最大的半導體設備市場。

SEMI指出，半導體產業的擴大，不僅是由於該領域的供求不平衡，而且還由於半導體產業持續快速發展，以確保出現廣泛的尖端應用。

具體而言，中國大陸市場的半導體設備銷售額在2021年達到296.2億美元，按年增長58%，佔全球市場的28.9%。中國台灣地區的半導體設備銷售額為249.4億美元，按年增長45%。

2021年，韓國市場半導體設備的銷售額總計249.8億美元，按年增長55%。日本半導體設備的銷售額為78億美元，按年增長3%。北美市場的半導體設備銷售額為76.1億美元，按年增長17%。歐洲市場的總銷售額為32.5億美元，按年增長23%。全球其他地區的銷售額為44.4億美元，增長了79%。

此外，2021年全球前端設備的銷售額按年增長了22%，全球封裝設備的銷售額按年增長87%，測試設備的銷量按年增長了30%。

SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示：「2021年全球半導體制造設備支出增長44%，突顯了全球半導體行業擴大產能的積極推動。這種擴大生產能力的動力已經超越了當前的供應失衡，因為行業繼續努力解決各種新興的高科技應用，這些應用將使數字世界更加智能，並帶來無數的社會效益。」