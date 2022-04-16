美國3月通脹創40年新高　其影響內地股市的邏輯在於‥‥‥｜伍禮賢

近日美國公布3月份通脹水平再創超過40年新高，達至8.5%，較市場預期略高，對環球投資市場造成一定衝擊，包括美股、美匯、國際金市以及國際原油價格均出現顯著波動。

在市場早已預期美國3月份通脹數據將處於高位的情況下，近段時間內地股市接連走弱，目前上証指數距離前段時間副總理劉鶴講話維穩的政策底僅僅約只有5%的幅度。雖然內地股市持續下滑具多方面影響，包括內地疫情持續、經濟數據欠理想等因素，同時美國通脹持續高企導致美股走弱，進而對內地股市亦具一定影響性。惟筆者認為，美國通脹對內地股市的影響還存在另一更強邏輯層面。

現時美國高企的通脹水平，傳遞至市場對美國未來加快加息步伐的預期，導致美債息曲線趨向陡峭，同時由於長短期債息的上升步伐預期不一，導致長短期債券息差趨向平緩。而內地現時在疫情持續、內房低迷的宏觀經濟環境中，適當的寬鬆貨幣政策支持經濟平穩增長，變得更為重要。因此中美貨幣政策上的不同步，導致另一種債息倒掛，美國10年債息水平一度超越中國10年期債息水平。如果這個情況在未來一段時間維持，將有機會導致資金從內地長年期債市流出，進而轉至收益率更高的美國長年期債市。

近期國際油價回落，預料4月美國通脹升幅將放緩。（資料圖片）

中美十年期國債息再倒掛

事實上，中美債息倒掛現象的出現並非首次。2018至2019年期間，中美短年期（兩年）債息便出現過倒掛，但短年期息差倒掛，相對反映的是短短周期的因素，而10年期息差倒掛，對上一次則要數2010年。但當時，內地金融市場開發程度遠不及如今，長年期債息差變動對資金進出影響的敏感性，理論上相對目前為小。因此，本輪中美10年期債息倒掛，內地股市走勢反映出來的憂慮，其實有一定合理性。而這種憂慮，則部分來自對美國通脹高企的發酵。

不過，上述中美債息倒掛的現象暫時只是短暫出現，如果未來情況有所改善，有機會對內地股市帶來喘息空間，從而利好港股。另外，從美國3月份通脹數據分析，料4月份出現回落的機會較大。主因3月份扣除食品及能源的核心物價，按月升幅收窄至0.3%，是半年來最低。同時，回顧3月份，紐約期油的價格波動範圍為93至130美元，如今4月接近過半，紐約期油的價格波動範圍為93至106美元，相關數據亦有利4月通脹水平出現回落。​

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份