UNIQLO母企迅銷上半年純利增39%　得益於歐美業務發力

UNIQLO母企迅銷 （6288） 在香港停牌公布上半年業績，截至2022年2月底止上半財年綜合收益總額為12,189億日圓（折合762億港元），按年增長1.3%；母公司擁有人應佔溢利增38.7%至1468億日圓（折合92億港元）。

期內，經營溢利增13%至1892億日圓；毛利率較按年改善1.7個百分點，錄得51.6%。公司指出，日本、中國內地UNIQLO收入和盈利齊跌，但歐美等海外業務改善。此外，由於日圓兌美元等匯率較期初時有所貶值，以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌收益等 因素，致使融資收入及成本項下錄得淨增加232億日圓。

期內，日本UNIQLO收益跌10.2%至4425億日圓，經營溢利跌17%至809億日圓。公司解釋，上年度同期因家居服、AIRism口罩銷情強勁，令比較基準過高，另一方面則因冬裝暢銷商品庫存短缺而發生機會流失。

歐美UNIQLO佔比達20%僅次大中華

海外UNIQLO方面，期內收益升13.7%至5932億日圓，經營溢利增49.7%至1003億日圓，超越日本本土。公司指，主要是由於東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲地區皆錄得收益及溢利大幅增長所致；北美及歐洲地區的經營溢利在海外UNIQLO事業分部中佔比達約20%，僅次於大中華地區的約55%。

期內，大中華區收入和溢利齊大幅下跌，公司解釋，因內地防疫措施令服裝消費意欲下降。迅銷香港、台灣、南韓等市場收益及溢利保持按年增長，公司指，東南亞、南亞及大洋洲地區受惠防疫放寬，收益及溢利雙雙大幅增長。

迅銷維持全年綜合收益及經營溢利總額預測不變，分別為2.2萬億日圓及2700億日圓，但決定上調兩項溢利預測，包括稅前溢利將按年增長10.3%，至2932億日圓；盈利將達1900億日圓，按年增長11.9%。