強積金｜駿隆︰MPF上月67億元流入股票市場　港股基金佔最多

駿隆今日（14日）公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利(26.9%)、滙豐(17.9%)及永明(10.9%)。於過去12個月，宏利(+1.2%)及永明(+0.5%)錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐(-0.7%)的市場佔有率則下滑最多。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟指，強積金成員於3月大約有67億港元資金流入股票市場，其主要來源為債券和貨幣市場(43 億港元)，而香港股票(主動型)基金為淨流入最高的資產類別，相反保守基金的資產淨流出最高。

港股票(主動型)基金為3月份淨流入最高的資產類別。（駿隆提供）

他建議強積金成員在調整強積金資產配置時，應考慮較長線的投資年期，而非短線波動。中期而言，俄烏戰事、美國加息和考慮縮表或會為信貸市場持續帶來波動。成員除了留意市場動態和了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

至於基金資產類型淨流向方面，市場在3月轉換大約共30億港元到香港(主動型)股票基金，以及 22 億港元到香港股票基金(追蹤指數)。而強積金保守基金錄得 22 億港元的淨流出，代表成員對其持較不樂觀的看法。