港股連跌兩周成交縮　中港消費股逆市升　專家：寧選本地薑

復活節長假期前，港股連續兩周下挫，外圍方面受累美國最新通脹「破八」，美聯儲下月加息半厘機會高，同時內地上月經濟數據疲弱，恒指三周以來首度失守20天線。專家認為後市要視乎內地出台的刺激經濟措施，能否扭轉市場疲弱的預期。



不過，本港疫情受控，社交距離逐漸放寬，將在本月21日起率先重開晚市堂食，消費及零售股逆市造好。



港股成交縮至不足千億元

總結全周，恒指一度失守二萬一水平，其後略為反彈，收市報21518點。全周跌350餘點，跌幅1.6%，是連續第二周向下，兩周累挫520點。大市成交亦見轉弱，每日平均成交跌至1120億元左右，當中一日成交更不足一千億。

資金流方面，港匯受壓創逾兩年低，兌美元跌至7.84關， 因美國步入加息周期，今年全年加息或達7次之高，加劇環球資金流加快流出新興市場，港匯走弱加劇港股面對資金外流的預期。

第一上海首席策略師葉尚志表示，長線指標關注港匯的走勢，在美國進取加息預期，以及本港經濟未見明顯起色下，港匯持續受壓。（龔嘉盛攝）

葉尚志：港匯未止跌 恒指反彈乏力

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時表示，市場對俄烏戰局的看法未有好轉，再者美國通脹高企，美聯儲加息收水取態愈來愈進取，都令到資金會加劇流出新興市場。

他又指出，長線指標關注港匯的走勢，在美國進取加息預期，以及本港經濟未見明顯起色下，港匯持續受壓，現時港匯已經跌至7.84水平，屢見兩年半低，反映港股面對資金外流的問題，情況未有改善。因此相信恒指即使反彈，於22500點左右將遇上明顯阻力。

留意港匯過去一個月來，都是處於弱勢，只有在3月下旬，出現一次明顯的回升，在3月17日一度重上7.815水平。不過之後無力守穩，再度尋底，最新跌至7.84水平，是2019年11月以來低位。

港匯過去一個月來，都處於弱勢，只有在3月下旬，出現一次明顯的回升，但無以為繼。(資料圖片)

市場受到美國加息進取、俄烏局勢及港匯受壓資金流出等問題困擾，同時關注內地經濟在疫情下，下行壓力加重，政府會如何推出政策穩定市場信心。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，當中提及鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標，支持新能源汽車消費。

陳政深：關注內地重藥救經濟 能否扭轉市場弱預期

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，內地全方位重藥救經濟，支撐措施遍及房地產行業、汽車及家電等內需消費行業，當中汽車業點明各地不得新增汽車限購措施。同時內地財金部門亦會繼續寬鬆貨幣政策。現時要看內地多方面政策發力，是否足以扭轉市場對經濟的疲弱預期。展望港股在3月中旬開始反彈的水平，約20700點有明顯支持，短線欠缺理由失守此位置。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，內地全方位重藥救經濟，要看能否能否扭轉市場疲弱的預期。短線上可留意消費股，受惠本港疫情受控，社交距離放寬。(資料圖片)

焦點板塊方面，中港餐飲消費股同時向好。內地餐飲股向上，主要是憧憬內地將會加大支持內需消費，支持經濟。當中藍籌股海底撈(6862)連升三日，單日抽升10%，全周累計升幅達14%，是升幅較大恒指成分股。中國連鎖酒館經營商海倫司、奈雪的茶及餐飲股九毛九單日漲逾7%-11%。

本港恢復晚市堂食 消費股看高一線

本港餐飲消費股造好，主因本港疫情受控，每日新增確診數字自高峰回落，加上政府宣布在本月21日逐步放寬社交距離措施，食肆恢復晚市堂食，營業時間可延至晚上10時，最多4人一枱；另外美容院、體育中心、娛樂場所、宗教場所、主題公園、戲院等都可重開。

商場股吼九倉 目標價看45元

對於消費股板塊，投資者該如何取捨?陳政深指出，寧願選本地薑，集中在本港的零售及消費股，因為本港消費股的財務質素較高，二來內地疫情仍持續，而且部分內地餐飲股仍然受到過去一兩年開店擴張速度過快所困擾，如海底撈去年由盈轉虧蝕逾41億元，主要受累集團300 餘家餐廳關停的一次性損失所累。

選股上，他看好太古地產(1972)、九倉置業(1997)及周大福(1929)等，當中指出九倉置業旗下零售商場旗艦海港城及時代廣場等人流復甦，相信股價有力重上去年11月的高位，目標價看45元，較現價有逾10%升幅。