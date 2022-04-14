Twitter早段僅升3%　懶理馬斯克發起430億美元敵意收購

馬斯克4月14日晚間向推特(Twitter)發出私有化要約，開價每股54.20美元。

馬斯克提出以每股54.20美元的現金收購推特，他表示，這是給出的「最優也是最終」報價，自己將釋放推特非凡的潛力。這位全球首富給出的報價，比1月28日（馬斯克開始大規模買入Twitter股票的前一個交易日）推特的收盤價溢價54%，收購金額約為430億美元。

美股開市，推特股價聞訊上漲3.32%，報46.73美元，而馬斯克麾下的特斯拉則跌1.26%，報1,009.51美元。

就在三天之前的4月11日，馬斯克更新了提交給美國證券交易委員會（SEC）的13D文件，文件顯示，目前馬斯克沒有計劃買入更多推特股份，但其購買並不受限制。文件表示，馬斯克是為了投資目的而持有推特普通股，今後，他有可能時不時通過公開市場或通過私下談判交易買入或拋售股份，也可能轉讓股份。以上決策都將根據馬斯克對市場、股價、個人財務狀況等多方面因素的綜合考慮而決定。

馬斯克在成為推特最大股東後，拒絕加入公司董事會，外界猜測他或許尋求更大的控制權。

50歲的馬斯克4月14日向美國證監會提交的文件中宣佈了這一收購提議。此前的4月4日，據美國證券交易委員會（SEC）披露的文件，特斯拉CEO埃隆·馬斯克持有推特7,349萬股普通股，佔推特普通股的9.1%，這使得他成為了推特最大股東。

據報道，推特將在高盛與Wilson Sonsini Goodrich & Rosati的建議下審查馬斯克的報價。