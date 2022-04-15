港股假期休市　滬指險守3200點　物流旅遊跌幅居前

4月15日，截至A股收盤，滬指跌0.45%，報3211.24點，成交額達4,135億元人民幣；深成指跌0.56%，報11648.57點，成交額達4,977億元；創指跌0.24%，報2460.36點，成交額達1,632億元。

兩市成交額超過9,000億元。

三大指數大幅低開，早間走勢分化，滬指低開後震盪下跌，盤中一度拉昇轉漲，創指一度跌超2%，煤炭板塊衝高回落，鋼鐵、食品飲料、電力股拉昇走強。

午後兩市衝高回落，盤中一度集體上漲，軍工、CRO、銀行等板塊輪番衝高，醫藥醫療、汽車零部件等紛紛走強。總體而言，市場情緒較前期略有回暖，兩市上漲個股有所增多，但個股依舊跌多漲少，賺錢效應較差。

從盤面上看，中船系、CRO概念、銀行板塊漲幅居前，物流、旅遊、統一大市場概念板塊跌幅居前。

機構觀點：

源達認為，市場走勢方面，昨日在降息降準預期下指數出現反彈走勢，但量能不足是反彈無法延續的重要原因，因此倉位上要繼續控制。目前市場機會還是圍繞着穩增長和促銷費兩大主題輪動運行，成長方向雖然估值已經逐步合理，但存量資金博弈之下資金偏好程度不夠，長期看好的同時短期難有上漲催化劑，建議繼續保持觀望態度。當前還是要保持足夠的耐心，個股輕倉低吸為主，更多的倉位要繼續等待趨勢轉折後再出手。