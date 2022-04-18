中國首季GDP按年增長4.8%　統計局稱經濟運行總體平穩

4月18日，中國統計局公布一季度經濟運行數據。數據顯示，一季度中國國內生產總值（GDP）270,178億元人民幣，按不變價格計算，按年增長4.8%，比2021年四季度按月增長1.3%。

根據路透社此前對分析師的調查，預計中國一季度GDP將同比增長4.4%。

分產業看，第一產業增加值10,954億元，按年增長6.0%；第二產業增加值106,187億元，增長5.8%；第三產業增加值153,037億元，增長4.0%。

中國統計局稱，一季度，各地區各部門面對國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情頻髮帶來的多重考驗，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，國民經濟延續恢復發展態勢，經濟運行總體平穩。

統計局表示，總的來看，一季度中國經濟延續恢復發展態勢，總體運行在合理區間。同時也要看到，國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰。下階段，要全面貫徹落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加突出的位置，加大宏觀政策實施力度，紮實做好「六穩」「六保」工作，著力穩定宏觀經濟大盤，持續穩就業穩物價，切實保障民生，保持經濟運行在合理區間。

在4月18日舉行的中國國務院新聞發布會上，有記者提問稱：“近期受到復雜國際環境以及國內多地散發疫情的影響，中國經濟也面臨較大的壓力。想問一下您對此怎麼看？”

對此，中國統計局發言人付凌暉表示，3月份以來世界局勢複雜演變，中國國內疫情影響持續，有些突發因素超出預期。部分主要指標增速放緩，經濟下行壓力有所加大。

但他同時表示，中國經濟長期向好基本面沒有改變，經濟持續恢復態勢沒有改變，發展潛力大、韌性足、空間廣的特點也沒有改變，完全有能力、有條件戰勝困難挑戰，實現經濟持續健康發展。