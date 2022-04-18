中國3月份規模以上工業增加值按年增長5%　首季增6.5%

中國國家統計局網站公布，3月份，中國規模以上工業增加值按年實際增長5.0%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。從按月看，3月份，規模以上工業增加值比上月增長0.39%。一季度，規模以上工業增加值按年增長6.5%。

分三大門類看，3月份，採礦業增加值按年增長12.2%；製造業增長4.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.6%。

分經濟類型看，3月份，國有控股企業增加值按年增長3.3%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台商投資企業下降1.1%；私營企業增長6.0%。

分行業看，3月份，41個大類行業中有37個行業增加值保持按年增長。其中，煤炭開採和洗選業增長16.7%，石油和天然氣開採業增長5.7%，農副食品加工業增長6.1%，酒、飲料和精製茶製造業增長7.0%，紡織業增長0.7%，化學原料和化學制品製造業增長3.0%，非金屬礦物製品業增長1.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降1.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長6.2%，通用設備製造業下降0.7%，專用設備製造業增長7.6%，汽車製造業下降1.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長1.1%，電氣機械和器材製造業增長10.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長12.5%，電力、熱力生產和供應業增長3.9%。

分產品看，3月份，617種產品中有304種產品產量按年增長。鋼材11689萬噸，按年下降3.2%；水泥18655萬噸，下降5.6%；十種有色金屬564萬噸，增長3.1%；乙烯237萬噸，下降4.9%；汽車238.7萬輛，下降4.9%，其中，新能源汽車51.8萬輛，增長121.4%；發電量6702億千瓦時，增長0.2%；原油加工量5859萬噸，下降2.0%。

3月份，工業企業產品銷售率為94.5%，按年下降2.0個百分點；工業企業實現出口交貨值13311億元人民幣，按年名義增長10.8%。