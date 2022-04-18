中國3月份社會消費品零售總額3.42萬億元　按年下降3.5%

國家統計局公布，3月社會消費品零售總額34,233億元人民幣，按年下降3.5%，按月下降1.93%。

一季度，社會消費品零售總額108,659億元，按年增長3.3%（以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，除汽車以外的消費品零售額97,920億元，增長3.6%。扣除價格因素，一季度社會消費品零售總額按年實際增長1.3%。

3月份，社會消費品零售總額34,233億元，按年下降3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額30,560億元，下降3.0%。

按經營單位所在地分，一季度城鎮消費品零售額94,292億元，按年增長3.2%；鄉村消費品零售額14,367億元，增長3.5%。3月份，城鎮消費品零售額29,699億元，按年下降3.6%；鄉村消費品零售額4534億元，下降3.3%。

按消費類型分，一季度商品零售98,006億元，按年增長3.6%；餐飲收入10,653億元，增長0.5%。3月份，商品零售31,298億元，按年下降2.1%；餐飲收入2,935億元，下降16.4%。

按零售業態分，一季度限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店和專賣店零售額按年分別增長3.2%、10.1%、6.6%和1.0%，百貨店按年下降3.3%。

一季度，全國網上零售額30,120億元，按年增長6.6%。其中，實物商品網上零售額25257億元，增長8.8%，佔社會消費品零售總額的比重為23.2%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長13.5%、0.9%和10.6%。