國家統計局：中國經濟繼續恢復仍有不俗的條件

中國國務院新聞辦公室舉行一季度國民經濟運行情況新聞發布會。據《中新財經》報道，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉談到疫情對生產的影響時表示，疫情條件下，居民的批零住餐、交通運輸、文化旅遊等接觸性、聚集性消費有所減少，給相關行業生產造成一定影響。同時，一些疫情嚴重地區的企業出現停產減產，交通物流受到影響，也制約了工業生產。儘管存在這些問題和壓力，但是大家要看到經濟繼續恢復還是有比較好的條件。

一是經濟發展有韌性。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，經濟持續恢復的態勢也沒有改變。中國產業體系齊全，基礎設施不斷改善，超大規模市場優勢明顯，創新驅動發展成效不斷顯現，推動經濟持續健康發展具有較好的基礎。

二是科學防疫有條件。疫情發生以來，中國科學防控、精準防控，形成了一套有效的、符合實際的防控措施，維護了經濟社會大局的穩定。2022年以來，新冠疫情傳播特點發生新的變化，但只要堅持科學防疫，能逐步阻斷疫情傳播，降低對經濟社會發展的不利影響。

三是政策支持有力度。2022年以來，各地區各部門堅持穩字當頭，穩中求進，積極推出有利於經濟穩定的政策。財政方面繼續加大減稅降費，全年減稅降費將達到2.5萬億元。面對複雜的局面，宏觀政策實施力度將進一步加大，加大金融支持實體經濟。近期人民銀行實施全面降準，推進降低企業融資成本，將有利於緩解企業困難，促進經濟平穩運行。

下階段，推動經濟持續恢復，要堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，做好常態化疫情防控，加快推進已出台政策早日落地見效，持續擴大內需，持續助企紓困，保障基本民生。