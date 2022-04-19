人行降準內地市反應淡　恒指難寄厚望　美團招行料受壓｜港股早評

復活節長假期結束港股今復市，滬深股通亦重啟。貨幣政策方面，人行上周五一如預期宣佈降準，惜降幅僅0.25厘，低於市場預期的0.5厘。觀察內地股市表現，市場反應平淡，上證指數更連續兩日下跌，相信港股今日亦難有厚望，相信有機會再次挑戰二萬一承接力。股份方面，要留意港股假期間，招行(3968)公布免去田惠宇的行長、董事職務，另有任用。A股收市挫7%，市值蒸發逾800億元。另外，美團(3690)等電商平台遭上海約談，涉定價不合理等問題。



人行降準遜預期，觀察內地股市表現，市場反應平淡，上證指數更連續兩日下跌，相信港股今日亦難向好，（資料圖片）

中信證券指人行降準信號意義大於實際

今日是人行降準後首個港股交易日，參考內地股市在降準後的表現，上證指數在上周五市場充分預期人行將降準時，反覆收跌0.5%；昨日亦未有扭轉跌勢，再跌0.5%，相信一來是由於市場對今次人行的降準預期較高，考慮到疫情對經濟影響，市場原先預期人行會一口氣降準0.5厘，不過最終幅度只有0.25厘。

券商亦認為本輪降準信號意義大於實際意義，中信證券指出，今次本次降準幅度不及預期，一方面與央行上繳利潤已經投放基礎貨幣有關，另一方面，也是受制於海外貨幣政策收緊以及物價水平。該行又指，目前來看，降準的力度相對克制，而存款利率以及撥備率的變化對信貸的拉動很難有立竿見影的效果，因此恢覆節奏依然不穩定，年內高點可能還需等待至二季度末或三季度初。政策密集出台後，短期內貨幣政策或保持靜默、財政政策逐步發力。

股份方面，今日要留意美團表現，上海市場監管局近日網上行政約談了美團、阿里巴巴旗下外賣平台餓了麼等12家在上海涉及民生領域的電商企業，針對天價農產品等問題，要求加強對平台內經營者的管理力度。

招行公布免去田惠宇的行長、董事職務，A股上日急挫逾7%。（資料圖片）

招行免去田惠宇行長職務 A股上日急挫逾7%

另外，內銀股招行公布免去田惠宇的行長、董事職務，另有任用。A股上日收市挫7%，市值蒸發逾800億元。

比亞迪銷量破新高 料首季盈利最多增3倍

比亞迪股份(01211)發盈喜，預計3月止三個月錄得歸屬股東淨利潤介乎6.5-9.5億人民幣，較2021年同期增長174%-300%。集團解釋指，增長原因在於新能源汽車行業總體延續了快速增長，集團銷量創下歷史新高，市場佔有率持續攀升。而且一定程度對沖了上游原材料價格上漲帶來的壓力。

大和早前發表內地汽車行業報告，行業中推薦比亞迪(1211)和蔚來汽車，指兩公司的付運確定性更高，並建議在今年第二季中段加倉長城汽車(2333)。

至於同系的比亞迪電子(00285)發盈警，預計3月止三個月股東應佔溢利將較2021年同期的8.08億人民幣減少約75%-85%。主要由於客戶的需求較弱，導致集團的產能利用率偏低，對盈利能力造成較大程度影響；及西安、深圳、惠州等集團多個主力生產基地所在地疫情防控升級，集團生產經營、員工復工和招聘、原材料供應以及物流等方面均受到影響。