港股半日跌406點　三桶油逆市上揚　招行跌逾11%｜持續更新

港股復活節長假後復市，恒指期升約44點 道指期貨升約49點。隔晚美債孳息率上升，高增長股和科技股受壓下跌，道指收報34411點，跌39點或0.11%；納指收報13332點，跌18點或0.14%。投資者關注美聯儲決策者本周發表的講話，以尋找有關5月份是否會加息半個百分點的新線索。



【12：10】港股半日跌406點

恒生指數半日跌406點，報21111點，成交685億元。恒生科技指數跌2.8%，報4197點。

科技股普挫，騰訊 （0700）跌逾2%，阿里巴巴 （9988）跌逾3% ，美團 （3690）跌近5%，騰訊（0700）跌逾2%。

三桶油逆市升，中海油 （0883） 、中石油 （0857） 升近2%，中石化（0386）升0.75%。

招行 （3968） 跌11.46%，報52.9元。

【11：28】港股跌幅收窄

港股報21104點，跌413點。

美團（3690）跌4.12%，報148.8元。

工信部表示，將推進製造業「十四五」規劃重大工程和項目的加快落地實施，完善新一輪新能源汽車下鄉活動，汽車股逆市靠穩，吉利 （0175）、比亞迪 （1211） 升逾1%，長汽 （2333） 升0.87%。

新能源車續捱沽，蔚來 （9866） 跌近4%，小鵬 （9868） 跌近2%，理想汽車 （2015） 跌0.58%。

【10:17】港股跌576點

港股現報20941點，跌576點。

美團 （3690） 最新跌近半成；阿里巴巴 （9988） 跌逾3%；騰訊 （0700）跌近4%，小米 （1810）跌逾3%。

人行上周五宣布全面降準，下調存款準備金率25個基點，釋出長期資金5300億人民幣，建行 （0939） 跌逾2%；工行 （1398） 跌逾1%；中行 （3988） 跌0.96%；農行 （1288） 跌0.33%。

【09：43】港股跌近600點

港股現跌581點，報20936點。

翠華 （01314） 股價逆市曾升一成，高見0.214元，現仍升7.89%，報0.205元。翠華向華潤採購倉儲出售集團總部葵涌梨木道88號達利中心16樓1601至1608室及17樓1701至1704室，代價2.64億元，預期出售可獲得代價淨額約2.03億元（未計相關交易成本及開支）。

招行（3968）跌11.88%，報52.65元。

【09:20】恒指低開412點

恒指開報21106點，跌412點；科指跌104點或2.41%，報4215點。

科技股方面，阿里巴巴（9988）低開逾3%，騰訊（0700）低開逾2%，快手（1024）跌超4%，美團（3690）跌近6%，嗶哩嗶哩（9626）跌超一成。

招行（3968）跌10.13%，報53.7元，該公司昨日(18日)以遠程視頻電話會議方式召開會議，董事長繆建民主持會議，會議審議通過免去田惠宇的招行行長、董事職務，另有任用，自董事會審議通過之日起生效。