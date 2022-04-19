港股跌近600點　翠華逆市曾升一成　招行挫超11%｜持續更新

港股復活節長假後復市，恒指期升約44點 道指期貨升約49點。隔晚美債孳息率上升，高增長股和科技股受壓下跌，道指收報34411點，跌39點或0.11%；納指收報13332點，跌18點或0.14%。投資者關注美聯儲決策者本周發表的講話，以尋找有關5月份是否會加息半個百分點的新線索。



【09：43】港股跌近600點

港股現跌581點，報20936點。

翠華 （01314） 股價逆市曾升一成，高見0.214元，現仍升7.89%，報0.205元。翠華向華潤採購倉儲出售集團總部葵涌梨木道88號達利中心16樓1601至1608室及17樓1701至1704室，代價2.64億元，預期出售可獲得代價淨額約2.03億元（未計相關交易成本及開支）。

招行（3968）跌11.88%，報52.65元。

【09:20】恒指低開412點

恒指開報21106點，跌412點；科指跌104點或2.41%，報4215點。

科技股方面，阿里巴巴（9988）低開逾3%，騰訊（0700）低開逾2%，快手（1024）跌超4%，美團（3690）跌近6%，嗶哩嗶哩（9626）跌超一成。

招行（3968）跌10.13%，報53.7元，該公司昨日(18日)以遠程視頻電話會議方式召開會議，董事長繆建民主持會議，會議審議通過免去田惠宇的招行行長、董事職務，另有任用，自董事會審議通過之日起生效。