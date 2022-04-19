瑞銀降中國今年GDP增長預測至4.2%　遠低於官方5.5%目標

內地疫情反彈，多地需要封城，拖累3月經濟增長勢頭放緩，且令4月及二季度下行壓力可能更大。其中，3月份社會零售總額同比下跌3.5%，餐飲銷售大幅下跌，房地產和汽車銷售也顯著走弱。

明年經濟增長料反彈至5.4%

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤最新下調了中國全年增長預測，她表示，考慮到經濟下行壓力加劇，該行將2022年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。預計二季度GDP較一季度環比小幅下跌（同比增長3.3%），假設下半年防疫限制措施有所放鬆，經濟增長勢頭或將反彈。

中國定下今年5.5%的經濟增長目標，換言之，瑞銀預測較官方悲觀。不過，瑞銀補充，假設2023年防疫限制政策有所放鬆，則有望帶動消費明顯恢復，而屆時基建投資或將減速，我們預計GDP增速將會反彈至5.4%左右。

人民幣料下試6.6

汪濤同時下調了2022年CPI預測至2.4%。她指，此前由於俄烏衝突導致全球能源價格顯著上漲，該行在3月中旬上調了CPI預測。但過去一個月，全球原油價格沖高回落、較當時的預測低16%，同時國內食品價格走勢也低於預期。鑒於未來內需疲弱，非能源的原材料價格可能低於此前預期，全年PPI可能為4-4.5%（此前預測為5%）。同時，消費需求走弱意味著PPI向CPI的傳導也可能更溫和。

另外，汪濤預計人民幣對美元進一步走弱。她指出雖然央行不會坐視匯率大幅貶值、且在岸市場利率的下行空間有限，但資本外流可能有所加劇，人民幣面臨一定貶值壓力。她預計年底人民幣對美元匯率將走弱至6.6，目前人民幣離岸價報6.3716。