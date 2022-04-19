3月強積金錄淨流入近63億元　積金評級料與TVC供款額增長有關

上月港股等主要市場表現疲弱，由於不少打工仔的強積金供款多投放於與中港股市相關的基金，賬戶難免虧損。積金評級指出，上月本港強積金成員賬戶平均結餘減少1,900元至24.44萬元，整個首季虧損金額更達1.33萬元。不過強積金成員不單止仍鍾情於中港股票基金，上月中港股票基金合共錄逾66億元淨流入。同時在「可扣稅自願性供款」（TVC）帶動下，本港強積金在上月及今年首季錄得強勁的淨流入。

積金評級指出，在今年3月及今年首季強積金分別錄得62.7億元及152.9億元淨流入。該公司指出在評稅年度結束前，強積金出現巨額淨流入，或與「可扣稅自願性供款」供款額一直增長有關。上月估計強積金錄得淨流入金額為62.7億元，較2019年4月推出「可扣稅自願供款」以來，每月平均強積金淨流入總額高出48.8%。

積金評級的數據更顯示，在今年首季「可扣稅自願性供款」的季度供款為15.37億元，較去年第二至第四季供款額（介乎4.02至4.69億元），出現明顯較長。與去年首季的12.06億元，增加27.46%。

積金評級主席叢川普特別指出可扣稅這誘因的方向正確，有效提升儲蓄，並呼籲推出更多退休儲蓄的激勵措施。他又指出儘管極端的陰霾影響全球，估算 3 月份強積金體系依然吸引到約62.7億元淨流入，而估算今年首季就有約152.9億元淨流入。

在談及強積金錄得強勁淨流入時，叢川普指出「可扣稅這誘因是強積金強勁資金淨流入的動力。自推出『可扣稅自願性供款』（TVC）以來，首季度流入『可扣稅自願性供款』戶口的新資金平均增加了超過 200%，因爲強積金成員都趕著在評稅年度結束前攞到『可扣稅自願性供款』扣稅的好處。」