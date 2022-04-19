信銀國際料港元匯價今季跌至7.85　失業率將見頂

中國首季GDP按年增4.8%，顯示經濟表現受到疫情擴散和封城導致物流中斷等拖累。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮於電話會議表示，內地封城措施影響到製造業供應鏈，相信第二季經濟會較首季進一步下挫，料會見全年低位，下調整體今年內地經濟增長至5%，低於內地政府訂下的5.5%目標。至於香港在疫情影響下，上半年經濟料錄負增長，不過經濟可望在下半年恢復，今年整體經濟增長料錄2%。



本港經濟今年料增2% P息短期維持不變

卓亮相信本港經濟今年首季出現負增長，是市場已經有共識的，他估計首季本港經濟倒退約3%，甚至更大。不過，本月開始本地疫情逐步受控，料失業率有望在本月開始見頂，至5月份勞動市場繼續改善，相信今年全年本港經濟仍可望錄得2%增長。

港元利率及匯價方面，由於美國開始於3月份加息，未來會繼續收水，相信港匯會繼續出現貶值，在本季度跌至7.85的弱方兌換水平，但強調匯率波動是聯繫匯率下正常的現象。雖然本港銀行同業拆息會繼續上升，而且會進一步加快，但相信本港銀行最優惠利率（P息）會短期維持現水平不變。至於通脹物價方面料會升至2%左右，總體壓力不大。

內地經濟方面，卓亮認為，近來內地上海、深圳等一線城市出現封城措施，不但對內需消費有負面影響，更影響到製造業的供應鏈，料對經濟持續構成負面影響。目前中央達成全年增長5.5%左右目標的難度非常大，估計內地今年經濟增長只有約5%。他認為，只要實際增長沒有大幅偏離5.5%緩衝區間，按照以往的做法，內地政府調整全年增長目標的可能性不大。

相信人行上半年落實降息機會較大

上周五中國人行宣布下調存款準備金率（RRR）25點子，較市場原先預期的50點子減半，卓亮相信是考慮到全球主要央行正在收緊貨幣政策，人行不希望做法過分進取，因此明日公布的貸款市場報價利率（LPR）下調機會不大。不過，他相信近期人行仍將進一步放寬貨幣政策以支持經濟，不排除會於下月降息，因現時內地的通脹壓力較歐美經濟體為低，最新內地通脹數據為1.5%，預期人行今年會將中期借貸便利（MLF）工具利率進一步減10個基點，至於存款準備金率再有50點子的下跌幅度。

對於降準及降息時間上，估計歐美央行會於下半年加強緊縮貨幣政策力度，相信人行不會等待至下半年才推出降準及降息，因而在上半年落實降準降息的機會較大。