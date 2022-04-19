《新華社》引權威人士：新下行壓力加大　會努力完成全年經濟目標

中國於周一（18日）公布一季度經濟數據，一季度國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，但世界局勢複雜演變，中國國內疫情近期多發，有些突發因素超出預期，新的下行壓力進一步加大。

《新華社》周一發布《當前中國經濟十問》，引述權威部門及權威人士意見，詳解當前經濟形勢、就業壓力、產業鏈供應鏈等多個問題。

文章提到，當前中國發展仍具有諸多戰略性的有利條件，經濟體量大、迴旋餘地廣，又有超大規模市場，長期向好的基本面不會改變，具有強大的韌性和活力。既正視困難又堅定信心，堅持穩字當頭、穩中求進，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

當前中國國內供應鏈部分受阻，影響產業鏈穩定的不確定性因素增加。一方面，物流效率有所降低。俄烏衝突擾亂國際物流秩序，中歐班列、國際航空運輸等受到影響；疫情導致部分地區跨區域、疏港運輸不暢。另一方面，供給面臨一些制約。如上海擁有汽車製造、生物醫藥、集成電路等重點產業集群，也是不少加工製造企業的來料倉儲、產品總裝基地。疫情不可避免對相關行業造成影響。

但權威人士強調，雖然挑戰增多，但更多是因疫情帶來的短期衝擊，產業鏈總體運行仍然平穩，及時控制住疫情，細化實化各項保產業鏈供應鏈穩定暢通舉措，就會為正常運行增添穩定性和安全性。

續化解個別大型房企債務違約風險工作

房地產方面，文章提到，在疫情多點散發等多重因素影響下，本輪房地產市場調整面臨新情況新挑戰。應對新情況新挑戰，各地以支持首套剛性購房需求、合理改善性需求、租賃住房需求為着力點因城施策。

文章強調，引導房地產市場良性循環和健康發展，必須牢牢守住「房子是用來住的、不是用來炒的」這一定位。各地針對房地產市場不同情況所作出的相應調整，並非房地產調控政策的翻轉。要保持調控政策連續性穩定性，增強精準性協調性，努力實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

當前，個別頭部房地產企業債務違約風險仍然存在。對此，相關部門和地方政府正依法依規開展風險處置化解工作，以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，合力緩釋房地產企業風險。