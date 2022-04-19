受累俄烏戰爭　IMF降今年全球經濟增長至3.6%

烏克蘭局勢以及對俄羅斯的制裁預計將通過對兩國經濟的直接影響和對全球外溢效益，拉低2022年全球經濟增速。

據《一財網》報道，4月19日，國際貨幣基金組織（IMF）在最新發布的《全球經濟展望報告》（WEO）中再次下調2022年全球經濟增速預期0.8個百分點至3.6%，並全面調降了各大主要經濟體今年的增速預期。

值得一提的是，與1月WEO下調2022年經濟增速預期、上調2023年經濟增速預期不同，此次的WEO還將2023年的經濟增速預期也下調了0.2個百分點至3.6%。

IMF指出，烏克蘭局勢以及對俄羅斯的制裁預計將通過對兩國經濟的直接影響和對全球外溢效益，拉低2022年全球經濟增速。而這一局勢恰恰又發生在新冠變異毒株Omicron的威脅剛有消退跡象之時。短期內全球經濟仍將前景面臨下行風險：烏克蘭局勢的緩和將提振信心，緩解大宗商品市場的壓力，並減少供應瓶頸，但全球增長更有可能進一步放緩，最終導致通脹高於預期。

「總體而言，（全球經濟）下行風險增加了，與疫情開始時情況大致相當。各種因素前所未有地結合在一起，構成全球經濟前景，而各個因素相互之間又在以難以預測的方式相互作用。」

此外，IMF稱，一些短期風險可能還會引發中期風險，並使得解決全球經濟面臨的長期挑戰變得更加困難。

具體而言，IMF認為最突出的負面風險包括：烏克蘭局勢惡化、社會動盪加劇、疫情重燃、中期通脹預期上升、加息導致普遍的債務危機、地緣政治環境更廣泛惡化、氣候問題的持續緊迫性、多種經濟前景風險之間的相互關聯等。