芝加哥聯儲銀行行長埃文斯：支持今年加息225個基點

芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯（Charles Evans）周二（19日）表示，對今年的加息路徑感到滿意，包括兩次加息50個基點，預計年底前利率將升至2.25至2.5厘。考慮到通脹前景，聯儲局明年可能會將利率提高到「中性」水平之上。

據《智通財經》周三（20日）報道，埃文斯稱到2022年底，美國仍將面臨3%到3.5%的通貨膨脹率。這位芝加哥聯儲主席的評論突顯出，在3月通脹數據飆升至8.5%之後，聯儲局在制定利率走勢時，需密切關注通脹數據。

聯儲局官員上個月將基準利率提高了0.25個百分點，並已發出信號，在今年剩下的時間裏，利率將以相對較快的速度增長，以使基準利率達到2.25至2.5厘的「中性」水平，並可能不得不進一步提高利率。

埃文斯說：「到12月，我們將獲得更多關於高通脹、物價上漲、通貨膨脹擴大到什麼程度等微觀方面的數據，屆時，才能對通脹壓力是否正在緩解做出判斷，如果下降趨勢不理想，利率水平絕對會超越中立。」

但是，埃文斯也強調聯儲局加息幅度超過50個基點沒有任何必要，支持聯儲局今年內加息225個基點。

值得一提的是，目前投資者押注，聯儲局官員將在即將召開的政策會議上，選擇加息50個基點。周一聖路易斯聯儲主席布拉德亦發表講話，稱聯儲局不應排除更大幅度的加息，並援引了前聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）在1994年提出的75個基點的舉措。