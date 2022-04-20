美股升幅一個月最大　恒指有望反彈　東方海外Q1收益飆｜港股早評

恒指長假期復市下跌，收市挫近500點。隔晚美股向好創一個月最大升幅，道指升近500點，因有美聯儲官員呼籲不應過急加息，中概股亦見回升，相信恒指今日可以跟隨向好，徘徊在二萬一以上。股份板塊方面，可留意航運股公布首季收益飆。



聯儲官員發言淡化急進加息機會

美股創一個月最大升幅，大市借聯儲官員發言淡化急進加息而反彈，芝加哥聯儲行長Evans預計利率可能調高至中性水平以上，但沒必要一次升息超過50基點。亞特蘭大聯儲行長警告不要為了給通脹降溫而加息太多。美股道指收市升近500點，逼近35000大關，納指及標普500指數上升2.2%及1.6%。中概股亦見回升，造車新勢力股蔚來汽車及小鵬汽車齊升3%，相關港股今日有望跟隨向好。

港股恒指上日挫近500點後，今日有望反彈，料在二萬一以上爭持，阻力位看十天線，約為21570點左右。

美國十年期國債息升穿2.9厘逾三年高，科技股升幅料受限。（資料圖片）

美國十年期國債息升穿2.9厘逾三年高 科技股升幅料受限

不過，值得注意的是，美國30年期國債收益率自2019年初以來首次升至3%。美國10年期國債收益率升至2.909%的新高，為2018年末以來的最高水平。

長線來看，當美債息抽升，仍然會限制高估值的科技股上升空間，令到板塊出現「有反彈、欠升幅」的走勢。因此整體大市反彈，相信是依靠傳統舊經濟股帶動，至於科技股及新經濟股升幅料有限，令恒生科技的弱勢未能完全扭轉。

股份方面航運股公布首季營運數據，東方海外國際（0316）公布首季度總收益按年增加71.0%，報51.60億美元。季度取得創紀錄的成績，而航線網絡嚴重擁堵，導致總載貨量下降9.2%及運載力減少6.5%。整體運載率較2021年同期減少2.6%，每個標準箱之整體平均收益較去年第1季增加88.3%。

同業招商局港口(144)公布，累計斥18.94億元，在場內增持上海國際港務，持股升至28.06%，繼續為上海國際港務第二大股東。。

另一方面，電訊設備股中國鐵塔(788)一季度股東應佔利潤21.8億元，按年增長28.7%。營業收入226.33億人民幣，按年增加7%。EBITDA錄得156.82億元，微增0.8%，EBITDA率69.3%。歸屬股東利潤21.8億元，增長28.7%。