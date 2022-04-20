港股掉頭向下　再失二萬一關｜持續更新

周二美股三大指數大幅走上，納指升超2%，道指收漲近500點，標普亦升1.6%。不過，盤後美股期貨持續走低，納斯達克100指數期貨跌逾1%。



【15:02】港股轉跌失守21000點

港股轉跌，再次失守21000點，恒指最新報20948點，跌79點，國指最新報7107點，跌59點，科指最新報4144點，跌11點。

【13:30】午後升幅收窄

恒指午後升幅收窄，最新升約30點，報21060點，成交額不足600億元。

藍籌方面，碧服（6098）跌逾7%，低見33.55元；信義光能（0968）跌7%。

泰凌醫藥（1011）上日停牌，停牌前漲1.4倍；至於另一醫藥股亦見異動，新銳醫藥（6108）升1.1倍。

【12:00】半日漲172點

恒生指數中午收報21200點，升172點或0.8%，成交額513億元。

體育用品股上揚，李寧（2331）半日升6.3%；特步（1368）升4.2%；安踏（2020）升3.7%。

潤啤（0291）升5%；申洲國際（2313）升5.5%。

【10:30】內房內銀受壓

人行維持LPR不變，放水期望落空，內房股當災。藍籌碧桂園（2007）跌逾半成，報5.71元，成交額1.15億元；潤地（1109）跌2.9%。

龍頭萬科（2202）跌4%；旭輝（0884）同樣跌4%；富力（2777）跌1.7%。

內銀股方面，招行續受行長被免職影響，股價續挫2.7%，報51.4元。建行工行跌幅收窄，最新跌不足1%。

【09:20】恒指低開54點

恒生指數開報20972點，低開54點，失守兩萬一關，成交額25億元。

招行（3968）日前跌逾一成後，今日續挫1.8%，報51.95元，成交額2.08億元。

人行公布，中國4月一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%，五年期LPR則4.6%，兩者維持不變，遜市場預期。內銀股普遍低開，建行（0939）低開1.2%；工行（1398）低開1.3%。