俄羅斯央行：俄企必須在5月5日前　啟動從外國股市退市程序

俄羅斯央行在官網發布公告稱，俄羅斯證券發行人必須在5月5日前啟動境外存託憑證的退市程序。



《財聯社》周三（20日）報道，此前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在上周六（4月16日）簽署了禁止在外國股市配售和流通俄羅斯發行人的股票存託憑證的法律。在國外交易的俄羅斯公司和銀行將必須通過退市程序，並將收據兑換成俄羅斯股票市場上交易的股票。該法律將終止俄羅斯公司和銀行在國外的股票存託憑證流通，以便將其重新定位到俄羅斯國內的股票市場。

對此，俄羅斯央行指出，「自2022年4月27日起，俄方發行人股票境外存託憑證的發行和流通禁令將生效。俄方發行人必須在2022年5月5日前為解除按外國法律發行證券所依據的合同、終止存託憑證項目採取行動。」

俄羅斯央行表示，完成相關流程的期限將依照這些合同的規定；而要想將境外存託憑證兑換成俄方發行人股票，持有人必須確認在禁令生效日擁有這些存託憑證。

俄羅斯央行還指出，俄方發行人可申請俄政府批准保留境外存託憑證項目，而這一申請截止日也是5月5日。

不過，該退市法令並不影響在外國證券交易所進行首次公開募股（IPO）的俄羅斯公司，例如Yandex或TCS集團。

多家俄企巨頭已經行動

在普京上周末簽署引發市場轟動的「俄概股退市令」後，目前多家俄企巨頭已經開始着手行動。俄羅斯水電巨頭EN+集團和能源公司Tatneft周二成為了首批啟動境外存託憑證退市程序的俄羅斯企業。這兩家公司此前均在倫敦上市。

EN+集團在一份聲明中表示：「公司正在評估可能出現的情況，並尋求必要的建議，包括法律方面的建議。公司將另行通知市場關於終止全球存託憑證的協議。」

自從2月24日俄羅斯開始在烏克蘭境內展開「特別軍事行動」以來，西方證券交易所已經普遍暫停了俄羅斯企業在當地市場的證券交易。

俄羅斯央行在3月下旬曾表示，那些源於俄羅斯本土的外國公司即便從海外交易所退市，俄羅斯證券交易所仍將保留這些公司股票的上市地位。如果這類外國公司在海外退市，2023年前暫不會將這些公司的股票和存託憑證從俄羅斯交易所的名單中剔除。

「俄概股」將遠離國際舞台

根據統計，目前包括俄羅斯天然氣工業股份公司在內的將近30家俄羅斯大型企業都在該退市法令的範圍之內，這些俄企的總市值達到了約5萬億美元。

俄羅斯普列漢諾夫經濟大學專家康斯坦丁·奧爾多夫表示，普京總統簽署的這一法律是為俄羅斯公司提供一定的安全保障，不過也將讓它們失去從外國投資者那裏籌集資金的前景。當然，這一法律與當前國際形勢有關。由於西方對俄羅斯制裁，在恐慌情緒影響下俄羅斯公司在國外股市面臨極高的風險。普京簽署的法律旨在防止俄羅斯公司在國外陷入絕境。

俄總統新聞秘書佩斯科夫此前曾表示，美國等西方國家對俄羅斯海外財產採取的措施是經濟強盜的精髓，無論從法律、道德還是經濟角度來看，這種行為都沒有任何依據，俄羅斯將以某種符合本方利益的方式，抵制這種經濟強盜行為。