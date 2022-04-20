首季全球智能手機出貨量下降11%　蘋果市場份額下滑至第二

數據機構Canalys發布2022年第一季度的全球手機市場報告表示。報告顯示，由於不利的經濟狀況和2022年第一季度的季節性需求低迷，全球智能手機出貨量下降了11%。

手機廠商方面，三星以24%的市場份額戰勝蘋果，重新領先市場，該數據高於2021年第四季度的19%。蘋果公司排名第二，Canalys稱市場對iPhone 13系列的需求不斷增長，蘋果第一季度業績穩健。

中國廠商小米、OPPO（包括一加）以及vivo分列三至五位。

Canalys分析師Sanyam Chaurasia表示，儘管全球市場的不確定性問題迫在眉睫，但領先的廠商通過擴大2022年的設備組合以保持增速。

他說：「雖然iPhone 13系列繼續滿足消費者需求，但3月份推出的新款iPhone SE正成為蘋果重要的中端銷量驅動力。它擁有和前代相似價位，但提供升級的晶片以及改進的電池性能，並增加了運營商渠道所需的5G。與此同時，三星加大其廣受歡迎的A系列產量，以在中低端市場展開激烈競爭，同時更新其2022年的產品組合，包括其旗艦產品Galaxy S22系列。而中國供應商在低端市場仍面臨供應限制，他們的全球擴張正受到本國市場放緩的阻礙。」