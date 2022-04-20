中海油預告上季最多賺280億元人民幣　按年增89%

中國海洋石油（0883）將於明日（21日）回歸A股，屆時三桶油將眾首A股市場。在赴上海掛牌前夕，中海油今日（20日）於公告內，披露了部份今年首季業績預測數據，預料期內歸屬於母公司股東淨利潤為240至280億元（人民幣‧下同），按年增加62至89%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤為233至273億元，增幅介乎61至89%。

公司又指出期內營業收入為690至830億元，按年增加32至58%。

另一方面，早前有報道指出中海油擬出售位於英國及北美待油氣資產。不過《上海證券報》引述公司回應指出，包括英國及北美的油氣項目皆營運正常。

中海油指出作為油氣勘探公司，將堅持全球配置油氣資產的原則，並無退出某一特定區域業務計劃，並根據公司的技術專長及管理能力，按市場運作原則，尋求調整和完善資產組合的機會。