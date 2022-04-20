內媒﹕恒大衝五一黃金周　推2000套現房　全員營銷並向政府覓支持

據內地媒體報道，恒大集團在內部下發《關於下發黃金周期間10項重點營銷措施及專項考核的通知》，其中提到五一黃金周期間將有2,000套現房推出，並向當地政府要支持。

據中國媒體澎湃新聞4月20日報道，恒大的通知中提到，要圍繞「黃金周大優惠」、「恒大現房大優惠」為宣傳主題，各區城重點項目全力以赴貫徹落實該文10項重點營銷措施，大力組織銷售工作。此次營銷的時間範圍為2022年4月20日至5月5日。

一名恒大集團的內部員工透露，黃金周期間將有2,000套現房推出。通知稱，恒大集團要求項目總牽頭與當地政府專班積極努力溝通，取得當地政府專班支持恢復銷售的各項舉措，包括不限於渠道佣金政策、銷售一線人員獎勵政策、政府監管背書現場派員政策、積極組織圈層客户洽談購買、協調銀行恢復按揭業務等等，要將恢復銷售的綜合方案與當地政府溝通取得認可，使得其他各項重點營銷措施能夠落實實施。

在全員營銷方面，恒大集團要求各單位向全體員工傳達五一黃金周最新銷售優惠政策及訊息，鼓勵員工積極投身到全員營銷工作中，發動身邊有效資源，積極推廣現階段的新聞及銷售推廣，陪同客户到訪。