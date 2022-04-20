摩通曾稱中國互聯網股「不宜投資」　金山雲傳取消其主承銷商地位

小米（1810）創辦人雷軍投資的金山雲（美：KC）上月公布計劃研究在港交所主板雙重上市。《彭博》引述消息報道，金山雲香港上市原委任摩通、瑞銀、中金為承銷商，但在摩根大通分析師將金山雲的目標股價下調一半後，失去金山雲IPO主承銷商的角色。

報道指，摩根大通仍是此次IPO的保薦人，但目前排名落後於瑞銀集團和中金公司，可能會降低摩根大通的佣金收入，但沒有跡象表明摩根大通失去其他投銀業務。

此前，摩根大通分析師於3月14日下調了28隻中概股的評級，並稱中國互聯網行業短期內「不宜投資」，當時亦將金山雲目標價由8美元大減至3.5美元。金山雲當日股價跌48%，同日宣布考慮在香港上市。

金山雲回應指，無法就任何與擬議上市相關的事宜置評，但公司高度尊重研究的獨立性，而投行委任和排名在上市前才會決定，所有聯席保薦人承擔的責任是相同的。

知情人士稱，摩根大通的銀行家向金山雲的管理層作出了解釋，評級下調是由總體市場狀況而非基本面引發的，而金山雲尚未就交易做出最終決定。

目前金山雲尚未上載香港新股申請書，未能明確確認摩通和其他投行的角色或排名。