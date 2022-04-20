調查｜2成受訪者因疫情遭減薪　27%表示無法償還貸款

環聯公佈《2022年第一季香港消費者脈搏研究報告》，指第五波疫情導致失業率上升至4.5%，影響消費者家庭財政。其中受訪者表示因疫情遭公司減薪（21%）、被強制縮減工作時數（18%）以及遭停薪留職（15%）。

因疫情嚴峻，約四分之一的消費者（27%）預計自己需分期繳付賬單或無法償還貸款，較上季升5個百分點。在表示無法履行財務責任的受訪者中，打算利用信貸處理帳項人數持續上升，其中有25%受訪者計劃只償還部份金額，按季增加2個百分點，另有19%受訪者計劃利用賬單假期等安排，按季增加1個百分點。

同時更多消費者選擇降低非必要開支，較去年第四季增4個百分點。雖然經濟大環境受第五波疫情影響，但今年第一季的數據與上年度第二季相比仍較爲樂觀，可見疫情對市民的影響逐漸減弱。

近5成受訪者擬申請新貸款滿足需求

就達成財政目標而言，48%的受訪消費者表示正計劃申請新信貸以滿足其所需，較按季增加8個百分點。當中除了申請私人貸款及使用信用卡等常見渠道外，超過3成（33%）市民計劃嘗試申請汽車貸款，較上年度揚12個百分點。

環聯鼓勵市民在疫情間妥善管理開支，並透過定期提取自己的信貸報告進行核對及積極管理自己的信貸，盡力保持良好的信貸記錄。環聯認爲市場會在疫情開始緩和後迅速復甦，市民無需過分擔憂。