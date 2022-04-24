陳茂波：經濟逐步回穩　惟須防範外圍風險

財政司司長陳茂波今日（24日）發表網誌稱，疫情逐步受控，加上消費券的效應，將有助支持今季經濟進入穩步改善的趨勢，惟不少企業及打工仔仍承受著過去疫情造成的經濟壓力和打擊，即使整體經濟初步喘定，他們實際面對的生活壓力仍需要持續穩定的環境和足夠的時間才能逐步緩解。

失業率還需些時間才回落

陳茂波指，部份經濟指標的表現亦需要時間才會見到改善。例如上周公布的最新失業率（今年1至3月份）急升到5%，比前次高0.5個百分點，失業人數增加逾2.7萬人，總失業人數增加到18.8萬人。就業不足率亦急升到超過3%的水平。

大部份行業的就業情況均見惡化，餐飲業失業率急升2.6個百分點至11%；零售業失業率則升至7.7%，上升了1.4個百分點。雖然現時市道開始好轉，但下月中發表的2至4月份失業率，仍反映第五波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。

疫情衝擊本港經濟，令失業率持續高企。（廖雁雄攝）

政府年結帳目將於本周公布

陳茂波續指，過去數年在防疫抗疫上，特區政府花了數以千億元計的開支。2021/22財政年度（截至今年3月底）的政府年結帳目將於本周公布。由於緩繳利得稅的申請遠較預期為低，利得稅收入高於估算，加上政府實際開支略低於預期，年結帳目的財政盈餘約為290多億元，略高於上月公布預算案時估算的189億元。

不過，由於政府帳目是以現金收付制來編製，當中包含政府透過發債募集的290多億元資金、從房屋儲備金回撥的230億元，以及首度入帳的未來基金累積投資回報250億元。如果扣除這三項因素，實際上去年度仍處於財政赤字的狀況。

雖然目前本港經濟逐步回穩，本地通脹率仍屬相對溫和（3月份為1.7%），但陳茂波認為，必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率的走勢。美國正面對高達約8%的通脹率，聯儲局上月中已加息0.25厘，是三年幾以來的首次。觀乎聯儲局官員最近的言論，市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息以應對高企的通脹，投資市場正密切關注各經濟體的息率調整及貨幣之間的息差變化，以及其對全球經濟、資金流向、資產價格變化及金融市場波動的影響。

陳茂波指，美國進入加息周期不會影響香港的金融和貨幣穩定。

對香港而言，要關注的包括本港息率及港匯走勢、資金會否外流，及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響等。

陳茂波指，在聯繫匯率制度下，美國加息將傳導至本港，息率難免跟隨向上，但港息實際上調的速度亦會受本地資金存量所影響。從2008年全球金融危機至2015年期間流入本港合共1萬億元的資金，大部份仍留在本港。正因本地資金存量充裕，在美國上一個加息周期（即2015至2018年間）聯儲局合共加息2.25厘，但香港銀行的最優惠利率直至到2018年9月才上調一次，上升0.125厘（部份銀行息率上升0.25厘）。而一個月期港元拆息，撇除季節性因素後亦升至大約2厘。

他續指，美國進入加息周期不會影響香港的金融和貨幣穩定。聯繫匯率制度實施接近四十年來經歷過多次經濟及利息周期，一直行之有效。隨着美國加息，市場預期港美息差擴闊，資金會逐漸從港元流向美元。

除了息差因素以外，港元兌美元匯價同時受其他市場因素影響，例如近月港股偏軟，導致對港元需求減弱，港元匯價近期變動亦較快。因此，很難準確預測港元匯率及資金走向的具體時間，但可以預期，隨著美元加息，港美息差擴闊，觸發套戥活動，港元匯率會觸及7.85弱方兌換保證，資金會從港元市場流出，而港元息率亦可能按市場情況上調，這是聯匯制度的設計，是正常現象。而本港有龐大的貨幣基礎（2.2萬億）作資金流出的緩衝。

港樓市借貸比率穩健

此外，港元拆息上升將影響樓宇按揭息率，加重置業人士的負擔。但陳茂波指，本港樓市借貸比率穩健，金管局的資料顯示，現時香港過半數住宅物業業主沒有按揭貸款，而銀行按揭貸款人的平均供款與入息比率在八輪宏觀審慎措施下處於36%的低水平，按揭貸款人亦經過壓力測試，有抵禦利率上升的能力。

資產價格方面，陳茂波指，無論股市或樓市，除了息率變化，其他如供求因素、市場對宏觀經濟前景的預期及投資情緒等，都會左右其發展，在通脹升溫及息率掉頭回升之際，投資者以審慎管理潛在風險為上策。