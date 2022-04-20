美債實際收益轉正　如何影響港股與匯?　港元料最快今季跌至7.85

美國上月首度踏入加息周期以來，以往極低息時代一去不復還，更令環球股債市場現明顯沽售。作為全球規模最大的美國債市，國債拋售潮持續，十年期美債突破2.9%、連續三個交易日刷新2018年12月以來高位。值得關注的是，經通脹調整後的美國國債收益率，更扭轉為正數，標誌其他非美元資產面臨新一輪沽壓。港元經歷連續四周貶值後，最新續跌至7.844水平，分析指最快本季會跌至7.85的弱方保證，股市難看好。



美國踏入加息周期，美債實際收益轉正回報，非美資產沽壓增。（Getty Images）

美債實際收益轉正回報 非美資產沽壓增

雖說近日有聯儲官員發言，淡化急進加息機會，諸如芝加哥聯儲行長Evans預計利率可能調高至中性水平以上，但沒必要一次升息超過50基點；亞特蘭大聯儲行長警告不要為了給通脹降溫而加息太多等。然而，美國國債拋售潮持續，2年和5年期美債收益率日內升幅都超過10個基點，30年期美債收益率自2019年以來首次升至3%以上。

當中10年期TIPS的收益率，亦即是10年期美債的實際收益率，上週已經從負0.49%飆升至負0.15%，最新更由跌轉升。

值得注意的是，10年期美債的實際收益，過去近三年都是負數，令到不少大型傳統基金為免「蝕通脹」，而需要調整資產配置，加入買股行列。可以說，過去美債收益率處於負值，在一定程度上為股市繁榮提供了關鍵性支撐。

現時息率走勢180度扭轉，10年期美債的實際收益轉為正數，意味著，計入預期通脹因素後投資者10年後在美債上仍能實現收支平衡。因此，當買債已經能實現正回報，對追求穩定收益而非增長的大型傳統基金而言，股票的吸引力遭削弱，因此整體上相信會對股票市場及風險資產帶來進一步壓力。

上商研究部主管林俊泓接受訪問時表示，美國通脹及債息抽高，股票市場難言樂觀，投資者着眼於高通脹情況下，對企業盈利的損害。（資料圖片）

港匯﹕連續四周貶值

當中和投資者最息息相關的，是港匯的下跌壓力。由於美債息抽高，令美息持續高於港息，差距進一步擴闊，令到港滙向下，最新續跌至7.844水平，已經是連續第四周出現貶值。

對於港匯走勢，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指出，美國已踏入加息周期，未來會繼續收水，相信港匯會繼續出現貶值，在本季度跌至7.85的弱方兌換水平。至於港元拆息走勢方面，亦會跟隨美息繼續向上，不過相信本港銀行最優惠利率（P息）會短期維持現水平不變。

上商研究部主管林俊泓接受訪問時表示，現時美國的通脹高企逾四十年高位，即使相信今年通脹有機會見頂，不過聯儲局仍需要加快收水，估計美國十年期債息，會進一步突破3%。美國通脹及債息抽高，股票市場難言樂觀。特別是過去十年美股市場經歷大牛市之後，現在投資者着眼於高通脹情況下，對企業盈利的損害。

即使隔晚美股反彈創一個月來最大升幅，然而港股卻繼續向下，而且今日成交僅得980億元，是事隔不足一周再度收縮至低於一千億元，突顯出市場「水緊」的局面。（資料圖片）

港股﹕成交縮減至不足一千億

總括而言，美國國債收益率扭轉為正數，其他非美元資產很大機會面臨新一輪沽壓。首當其衝會是高估值的股份。

這個現象可以反映在為何近期恒生科指表現，進一步跑輸恒指之上。現時30間恒生科指成分股之中，有13間都是未有盈利的公司，即是佔總數接近一半。

再者，從近期港股的表現，亦反映出資金外流的問題，持續成為港股的阻力。恒指已經連續兩星期下挫，跌至21000點附近，見近一個月低位。即使隔晚美股反彈創一個月來最大升幅，然而港股卻繼續向下，而且今日成交僅得980億元，是事隔不足一周再度收縮至低於一千億元，突顯出市場「水緊」的局面。因此，投資者本季宜改持防守性風格，不宜急進。