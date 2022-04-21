IMF：全球央行收緊政策在即　資產市場或遭進一步拋售

國際貨幣基金組織（IMF）周三（4月20日）警告稱，隨着各國央行試圖對抗更高的通貨膨脹並撤出應對新冠的刺激措施，全球將出現更多的資產拋售。

據《財聯社》報道，市場參與者在今年年初曾持樂觀態度，他們預測在多國放寬新冠限制後會出現一些積極的經濟勢頭，可能會給股市帶來推動作用。然而，自從2月下旬俄烏戰爭爆發以來，這種前景已經惡化，供應鏈進一步受到衝擊，能源價格也在飆升。

國際貨幣基金組織金融顧問兼貨幣和資本市場部總監Tobias Adrian告訴媒體，他斷定市場存在進一步拋售的風險。Adrian發出警告之際，多家全球主要央行都放出了收緊貨幣政策的信號。

「貨幣緊縮的預期結果就是收緊金融，如果未來看到資產估值出現一定程度的重新調整，我也不會感到驚訝。」Adrian補充稱，調整可能不僅出現在全球股票市場，公司債、國債都有可能出現劇烈波動。並且如果通脹率居高不下，貨幣緊縮可能會加速。

聯儲局方面，短期利率交易員周三把聯儲局5月和6月每次都將加息50個基點的市場隱含概率推高至100%，市場預計年末聯邦利率區間將至少升至2.75%-3%。

歐洲央行也在上周確認將在第三季度結束其資產購買計劃。日內該行官員NAGEL表示，歐洲央行或許能在第二季度末停止資產購買，並可能在第三季度初加息。

在周二（4月19日）最新的《全球經濟展望》中，IMF將2022和2023年全球經濟增速預期分別從4.4%和3.8%均下調至3.6%。

IMF在最新報告中還預期通脹將比預期維持更久，其中美國今年的通脹將達到7.7%，歐元區也將面臨平均5.6%的通脹壓力。